«Le développement des régions frontalières, une réalité»

La joie se lisait sur tous les visages des habitants de cette zone frontalière avec la Libye, qui peuvent désormais profiter des prestations de cette commodité essentielle et porteuse de nouveaux horizons.

Mostafa Ben Abdelkader, nous a déclaré : «Le projet de raccordement de la localité d’Arikine, à partir de la centrale de Tin Alkoum, s’inscrit dans le cadre du programme quinquennal d’électrification rural 2010-2014, pour la réalisation de 58 km de moyenne tension et 1,5 km de basse tension pour répartition à l’intérieur du village par l’installation de 45 branchements électriques et deux postes transformateurs.» Et d’ajouter : «Ce projet, qui a eu pour coût de 17,6 milliards de centimes, permettra d’améliorer le cadre de vie des citoyens et contribuera à pousser et booster l’investissement dans le domaine du tourisme, de l’agriculture et des services, étant donné que l’électricité représente un élément et un facteur fondamental dans toute opération réussie d’investissement.»



Journée historique

Pour sa part, Ali Iknan, président de l’association du quartier, a déclaré : «C’est une journée historique qui restera gravée dans la mémoire des habitants d’Arikine. Nous remercions le wali, le président de l’APW, les entrepreneurs ainsi que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de ce rêve qui date depuis l’indépendance et qui permettra, sans nul doute, de désenclaver notre localité et d’ouvrir largement les portes au développement et investissement local car nous avons énormément souffert avec les groupes diesel.» Tout en saluant les efforts consentis par le secteur de l’énergie, Gassou Amghar, le maire de Djanet, a rappelé la nécessité du renforcement de la centrale de Tin Alkoum pour faire face aux futurs besoins des institutions étatiques et militaires et forages qui seront réalisés dans la localité d’Arikine.

S’adressant aux jeunes de cette localité, le premier magistrat de la wilaya, Attalah Moulati, a mis en exergue l’enjeu géostratégique du développement des zones frontalières de la wilaya d’Illizi, qui s’inscrit dans une approche d’équité sociale et territoriale, permettant, non seulement, la fixation de la population locale et le désenclavement de ces zones, mais aussi et surtout, d’assurer, dans l’avenir, une ouverture à l’international (vers la Libye dans le cas d’Arikine et Tin Alkoum) et en conséquence vers le Moyen-Orient.

PME

Le wali a également invité les jeunes de la région à s’orienter vers la création de petites et moyennes entreprises pour se lancer dans l’investissement dans les différents domaines. Le premier responsable a remercié les trois entrepreneurs, chargés de la réalisation de cette opération, dont un est natif d’Arikine, qui ont réussi à livrer le projet avant même l’expiration des délais contractuels. II est utile de signaler que le raccordement d’Arikine par le réseau électrique est la dernière opération du programme quinquennal 2010-2014, du secteur de l’Energie et la 2e opération de taille après celle relative au raccordement de la localité d’Iherir au réseau électrique, à partir du chef-lieu de la commune de Bordj El Haouès, sur une distance de 90 km avec la réalisation de 324 raccordements et l’installation de quatre transformateurs. Le renforcement de la salle de soins par des moyens humains et matériels, la nécessité d’une ambulance et la réhabilitation de la route Djanet-Tin Alkoum étaient au centre des préoccupations des habitants lors de la rencontre de concertation qui les a regroupés avec la délégation officielle.