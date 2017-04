Réagissez

Miloud Boualba, l’un des pionniers du secteur de la santé au niveau de la wilaya d’Illizi, premier technicien de la santé à Illizi en 1985, chef des services médicaux pendant plusieurs années, où il a travaillé avec plus de douze directeurs à l’EPH d’Illizi.

Miloud Boualba s’est fait distinguer lors de son mandat en tant que président de la commission de l’emploi et vice-président du P/APW (période 2007-2012), sous l’étiquette du Mouvement de la société pour la paix (MSP). Selon lui, «c’est à partir de cette période que l’entreprise publique Sonatrach a ouvert des postes d’emploi au profit des cadres de notre région après nos multiples sollicitations à Tayeb Louh, alors ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, qui avait même visité In Amenas et Illizi».

A travers les prochaines législatives, nous comptons mettre en œuvre notre programme économique El Badil (l’Alternative), qui est le fruit de trois ans de travail dans plus de 36 secteurs, dont je suis membre de la commission de la santé. De par ses ressources naturelles, économiques et ses capacités agricoles, la commune de Bordj Omar Driss est habilitée à concurrencer les grandes régions du pays en matière de production agricole.

Je remercie les habitants de la wilaya pour l’excellent accueil qui a été réservé au président du mouvement, Abderrezak Makri, lors de son meeting populaire et ses actions de proximité dans les rues et marchés de la ville. Finalement, la participation massive des citoyens de la wilaya aux prochaines législatives est nécessaire pour qu’ils contribuent au développement local par le choix de représentants fidèles et compétents.