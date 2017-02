Le député Kara Omar Bakir refuse de passer le témoin

Réagissez

Réel risque de scission dans les rangs du parti d’Ahmed Ouyahia dans la wilaya de Ghardaïa. La cause : la liste des candidats à la députation.

En effet, celle-ci pose problème tant les positions de huit des neufs membres du bureau de wilaya adossées à celles des puissants et respectés Aâyanes (notables) de la communauté mozabite du Ksar de Ghardaïa, au poids électoral incommensurable, d’un côté, et de celles d’un seul membre, et néanmoins chef du bureau de wilaya du RND en appui de celle du seul député RND de la wilaya de Ghardaïa, en l’occurrence Kara Omar Bakir, d’un autre côté, semblent inconciliables.

Blocage

Ce dernier, et malgré toutes les tentatives pour lui faire admettre l’idée du principe de l’alternance, refuse mordicus de céder la place à autrui, campant sur sa position d’être placé en tête de liste. Et en cela, il est soutenu par le chef de bureau de wilaya, Aïssa Bazzine, l’ex-colonel de gendarmerie à la retraite.

Les tractations continuent, nous dit on, pour faire respecter les décisions de la majorité, qui a confectionné une liste sur laquelle l’actuel Pprésident de l’APC de Ghardaïa et ingénieur de formation, Yahia Abbaza, est placé comme tête de liste, Kara Omar Bakir étant en cinquième position, classement qu’il n’admet pas. Selon des responsables du bureau de wilaya, la liste en question a pris aussi en considération la cartographie démographique et sociologique de la région, en plaçant en deuxième position un militant d’El Ménéa, importante région, qui vient d’être promue au rang de wilaya déléguée.

«Dans le règlement intérieur des Aâyanes de la communauté du Ksar de Ghardaïa, un article précise explicitement que chaque élu ne peut se présenter qu’une fois et donc n’assumer qu’un seul mandat», révèle notre interlocuteur, qui ajoute : «En tant que membres du bureau de wilaya, nous sommes respectueux de toutes les décisions prises par les Aâyanes du Ksar de Ghardaïa. Pour nous, leurs décisions ne prêtent à aucune discussion, et encore moins à contestation. Tout un chacun, quel qu’il soit et quel que soit son rang, doit s’y conformer. C’est la règle. »

Aâyanes

Dénonçant ce blocage, l’un des membres du bureau de wilaya, responsable de l’organisation, en «appelle à l’intervention du secrétaire général, afin de faire respecter le règlement et les décisions de la base, afin de sauvegarder l’unité des rangs», ajoutant que «le bureau de wilaya s’était engagé par un accord de principe avec les Aâyanes de façon à ce que le candidat qu’ils auraient choisi comme tête de liste au niveau de la commune de Ghardaïa serait celui qui sera désigné comme tête de liste au niveau wilaya.

Et comme ils ont choisi Yahia Abbaza, l’actuel président de l’APC de Ghardaïa, notre parole doit être tenue quoi qu’il en coûte.» L’intransigeance du député Kara Omar Bakir, si elle n’est pas assouplie, risque, selon nos interlocuteurs, de créer une saignée dans les rangs du parti à Ghardaïa.

«Il y a une véritable menace de beaucoup de militants de quitter le parti pour grossir les rangs des indépendants, si la discipline et le respect des décisions ne sont pas respectés», alerte l’un des membres du bureau de wilaya, qui poursuit : «Encore plus grave, les militants de toute une région, à savoir celle très importante d’El Ménéa, nouvelle wilaya déléguée, qui menacent de passer dans d’autres camps si Omar Kara Bakir est maintenu comme tête de liste, exigeant que tel que le demande la majorité, Yahia Abbaza soit inscrit en tête de liste.»

Pour un militant de base, «après 20 ans de militantisme et de sacrifices pour faire de notre parti ce qu’il est aujourd’hui, la discipline et le respect des décisions de la majorité ne doivent souffrir d’aucune contrainte». Le ver est dans le fruit…