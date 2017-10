Le DAL de la wilaya de Ghardaïa s’est éteint à l’hôpital militaire de Aïn Naâdja

Réagissez

ll avait 50 ans, marié et père d’une fillette, Ahmed Bencib, le directeur de l’administration locale (DAL) de la wilaya de Ghardaïa, a rendu, lundi matin, son dernier souffle à Aïn Naâdja.

Originaire d’El Taref, il a été proml comme DAL de la wilaya de Ghardaïa en date du 29 Mai 2015. C’est en Août 2016 que la maladie, une tumeur abdominale, a commencée à l’affaiblir. Il a été hospitalisé dans un établissement médical privé de la wilaya de Ghardaïa le 02 août 2016 où il a été traité et placé en convalescence pour 90 jours. Entre temps, sa santé s’est aggravée avec le déplacement de sa tumeur vers la voie rénale, ce qui a nécessité son évacuation en urgence, d’abord vers l’hôpital Mohamed Lamine Debaghine de Bab El Oued (ex-Maillot), à Alger, avant qu’il ne soit admis à l’hôpital central de l’armée, docteur Mohamed Seghir Nekkache (Aïn Naâdja) et ce, sur intervention expresse et personnelle de Azzedine Mechri, le wali de Ghardaïa.

Le défunt, très respecté et très estimé tant par ses collègues que par tous ceux qui l’ont approchés, tant pour ses qualités morales que professionnelle, que pour son intégrité et sa rectitude, laisse un vide difficilement remplaçable. A Dieu nous appartenons et à Dieu nous revenons.