Le contrôle médical à distance dorénavant possible

Bonne nouvelle pour les assurés de la wilaya de Ghardaïa, qui auront dorénavant, dans le cadre du système du tiers payant, toute latitude à se faire ausculter à distance, s’épargnant ainsi du temps, de l’argent et de l’énergie.

En effet, selon Kamel Guettaï, le chargé de la cellule de communication de la Caisse nationale d’assurance sociale (CNAS) de la wilaya de Ghardaïa, à partir du 9 octobre, l’opération a été lancée, à partir de la commune de Hassi Lefhel, à 150 km au sud du chef-lieu de wilaya, Ghardaïa.

Considérée comme commune de lancement pilote à l’échelle de la wilaya, l’opération consistant à mettre en pratique effective cette nouvelle procédure est appelée à alléger le circuit centre de paiement/médecin conseil pour approbation du remboursement des médicaments prescrits sur ordonnance. En effet, et toujours selon Kamel Guettaï, il suffit dorénavant de se rapprocher de son centre de paiement rattaché à sa commune de résidence, de présenter son ordonnance et dans le cas de médicaments prescrits spécifiquement, l’agent du centre de payement n’aura, pour avoir l’autorisation de remboursement, qu’à scanner l’ordonnance et la transmettre, par intranet, au médecin conseil du centre de contrôle médical de rattachement.

Cette opération, dont l’objectif principal est de rapprocher les assurés des communes éloignées dépourvues, tant en médecins de contrôle qu’en certains services offerts par la caisse, a pour finalité d’épargner aux patients les difficultés des déplacements vers le centre de contrôle médical de rattachement, bien souvent très éloigné. Entrant dans un plan national visant à faciliter l’accès des assurés aux diverses prestations de la caisse, en leur permettant, notamment d’obtenir à distance l’avis du médecin conseil de la CNAS, cette opération reste, en l’état actuel, au stade de l’expérimentation, du fait que seules sept (7) wilayas, dont celle de Ghardaïa, ont été retenues pour son lancement.

Les autres wilayas expérimentales sont Béchar, Tlemcen, M’sila, Ouargla, El Bayadh et Illizi. Une semaine après son lancement au niveau de la commune agro pastorale de Hassi Lefhel, les échos sont encourageants. L’opération a été accueillie avec satisfaction par les affiliés de la Caisse nationale d’assurance sociale de cette région, dorénavant dispensés de tant de coûteux et fatigants déplacements. Son extension à toutes les communes de la wilaya ne saurait tarder, et ce, au grand bonheur de tous les affiliés à la CNAS de cette vaste wilaya.