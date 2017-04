Réagissez

Àpeine 26 ans, le chef de bureau de wilaya de la ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme, Ibrahim Intamat, est le plus jeune candidat, à la tête d’une liste, au niveau national.

Né le 4 février 1991, sa candidature à la future APN sonne comme une suite logique à son engagement militant. Il est à la tête de la liste du mouvement El Infitah, c’est un jeune garçon très engagé qui possède déjà un célèbre parcours dans la défense des causes et droits des citoyens, notamment les chômeurs de cette région frontalière. Il s’est fait connaitre par ses différentes interventions lors des visites ministérielles, notamment celles du premier ministre et du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, en 2013.Pour lui : «Les élections législatives représentent une opportunité très importante pour les habitants de la wilaya pour élire des jeunes s’ils veulent vraiment un changement de qualité, car, il y a plusieurs jeunes compétents dans les différentes listes en lice et la balle est désormais dans leur camp.»Avant de préciser : « Moi personnellement j’ai exploité tous les canaux et toutes les tribunes médiatiques qui m’ont offertes pour faire entendre la voix des jeunes. J’ai sollicités nos différents walis, ministres et directeurs généraux de différentes institutions étatiques pour la prise en charge de toutes les revendications légitimes des habitants.»D’ailleurs : «Le fait que je suis candidat c’est une réussite pour moi, et je m’engage à continuer mon militantisme au service de la société à travers cette législative afin d’exercer le rôle constitutionnel d’un député, car j’espère qu’elle me donnera plus de poids.» Conclut-il.