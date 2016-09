Le centre de Theniet El Makhzen à l’honneur

Réagissez

Les journées portes ouvertes organisées cette semaine ont suscité un réel engouement auprès des jeunes des deux sexes.

Le centre de formation et d’enseignement professionnels Chahid Houtia Djillali de Theniet El Makhzen, qui a abrité l’événement, offre des formations diplômantes et qualifiantes pour toute personne désirant acquérir des compétences lui permettant de s’intégrer dans la vie professionnelle ou améliorer ses connaissances professionnelles. Pour cela, le centre, qui dispose d’un encadrement technique et pédagogique qualifié dans les différentes spécialités enseignées in situ, propose une palette de modes de formation, allant du résidentiel à l’apprentissage, en passant par les cours du soir, la formation continue et celle dite pour «femme au foyer». Les jeunes développent une volonté farouche de trouver le créneau susceptible de leur éviter, plus tard, de trop «galérer» dans leur quête éperdue d’un emploi qui corresponde, plus ou moins, à leur profil professionnel.

Car, quoi que l’on dise, malgré les moyens colossaux dégagés par les pouvoirs publics, la politique de formation professionnelle suivie n’a pas répondu aux attentes et n’a pas permis d’atteindre les résultats escomptés pour relever le défi et éradiquer le chômage. Une révision profonde, basée sur une réflexion cartésienne, s’impose pour redresser la barre et s’orienter vers une formation professionnelle lucide et intelligente axée sur une formation efficace et efficiente en adéquation avec la demande du marché de l’emploi par profil et spécialité. Une prise de conscience : pourquoi former des bataillons de jeunes et nourrir des statistiques erronées, avec une jeunesse oisive et inactive, adossée à des murs ? La quantité n’ayant jamais fait la qualité, il serait plus judicieux de quantifier à l’avance les besoins du marché, en fonction de la spécificité de chaque région, en répondant par une formation de qualité conforme aux normes universellement admises.