Réagissez

L’Institut national de la formation professionnelle Ibrahim, Ag Bekkada de Djanet, a abrité, la semaine dernière, les travaux de l’atelier de lancement du projet intitulé Programme de renforcement des acteurs de développement local /communes modèles (CapDEL), en présence des autorités locales à leur tête le wali délégué de Djanet, des acteurs de la société civile ainsi que des représentants accrédités de l’Union européenne et du PNUD. Il s’agit d’un projet de coopération, financé par le gouvernement algérien, à travers le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) touchant plusieurs wilayas d’Algérie et qui a été lancé officiellement le 16 janvier dernier à Alger. Ce vaste projet, couvrant dix communes à travers le territoire national, aura pour objectif essentiel d’«amener une plus grande participation citoyenne dans le développement local en impliquant les acteurs locaux ; de moderniser le service public administratif au niveau des communes ; de renforcer aussi l’économie locale à travers une planification stratégique communale, en vue de créer des emplois et des revenus durables; et également, le projet interviendra dans la gestion des risques et catastrophes à travers des approches innovantes et participatives».

Pour rappel, les dix communes modèles concernées sont : Ghazaouet (Tlemcen) ; Ouled Ben Abdelkader (Chlef) ; Tigzirt (Tizi Ouzou) ; Timimoun (Adrar) ; Djanet (Illizi) ; Djemila (Sétif) ; El Khroub (Constantine) ; Beni Maaouche (Béjaïa) ; Babar (Khenchela) et Messâad (Djelfa).