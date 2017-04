Réagissez

Pour Abdo Ali Ahmed, jeune commerçant de la ville de Djanet et candidat aux prochaines législatives, La stabilité politique constitue l’un des axes principaux pour garantir un développement durable pour notre région frontalière et l’Algérie entière. «Notre parti œuvre pour consolider les acquis socio-économique et de répondre aux aspirations des citoyens dans un Etat fort et stable. Les prochaines élections représentent l’unique voie pour permettre aux jeunes d’opérer le changement souhaité. Pour cela, je lance un appel aux citoyens de la wilaya d’Illizi pour une forte mobilisation le jour du 4 mai prochain pour exercer leur souveraineté populaire et faire preuve de responsabilité dans le choix de leurs représentants ainsi que de voter massivement en faveur de notre liste n° 52.»