La société civile doit accompagner efficacement le secteur

Rencontré en marge de la rentrée professionnelle, session de septembre 2016, Noureddine Bakour, directeur du CFPA Abane Ramdane de Bordj Omar Driss a fait savoir que le centre a bénéficié de sept postes de formation par apprentissage au profit des jeunes de la commune dans le cadre d’une convention de formation-emploi signée entre la direction de l’enseignement et de la formation professionnels (DEFP) d’Illizi et l’Entreprise nationale des travaux aux puits (Entp).

Pour lui, cette convention s’inscrit dans le cadre de la diversification de l’offre d’emploi afin de répondre aux spécificités du marché local qui vise à orienter la formation professionnelle par l’apprentissage vers le secteur pétrolier. Il s’agit de deux techniciens supérieurs, branche électriciens des sondes, trois techniciens des sondes ainsi que deux aides sondeurs. A cela s’ajoutent les deux stagiaires qui ont été recrutés par Sonelgaz et cinq autres en cours de formation.

M. Bakour a salué les efforts déployés par certaines associations locales dans la vulgarisation des opportunités offertes par le CFPA, à l’instar celles de l’artisanat traditionnel et des métiers, l’association Kafil El Yatim ainsi que la mosquée. Mais «l’implication des parents d’élèves demeure essentiel pour inciter leurs enfants à s’orienter vers le CFPA en vue d’acquérir un métier, car malgré les campagnes de sensibilisation et les journées portes ouvertes entamés par le centre, l’engouement des jeunes de Bordj Omar Driss reste en deçà des attentes. Ils préfèrent l’Ansej, l’Angem et les sociétés pétrolières sans avoir obtenu un diplôme».