Tous les élèves mozabites des 3 paliers de la commune de Ghardaïa qui avaient, sur appel de 19 associations de parents d’élèves mozabites de la commune de Ghardaïa, fait défection depuis la rentrée, le 4 septembre, ont rejoint, hier, jour de rentrée après la fête de l’Aïd El Adha, leurs classes dans les 19 établissements.

Touchés par ce boycott qui aura duré cinq longs et éprouvants jours ouvrables pour les parents et les élèves, d’une part, et pour les autorités locales de la wilaya de Ghardaïa, qui n’ont ménagé aucun effort pour persuader les associations protestataires au respect de la légalité et des lois de la République et ainsi revenir à la raison, les établissements scolaires concernés ont enfin pu revenir à une activité normale.

Les efforts déployés par tous ne furent pas vains, puisque, après de longues et très discrètes tractations entamées pendant cette fête de l’Aïd El Adha, ils furent couronnés de succès, notamment et principalement par Ammar Tibani, le directeur de l’éducation et les associations de parents d’élèves et les sages de la région, la sagesse a prévalu pour le plus grand intérêt des élèves dont le nombre dépassait les 8500.

A Belghenem, El Korti, Echaâba et Ghardaïa, les élèves mozabites étaient présents en masse à l’ouverture des portes de leur établissement, à la grande joie de leurs enseignants et de leurs camarades de classe.

Il y a lieu de signaler l’implication effective et efficace des sages, des notables et des Aâyanes de la communauté mozabite de la commune de Ghardaïa et des responsables de la Fédération des associations de parents d’élèves mozabites, qui ont pesé de tout leur poids pour que la raison l’emporte sur les sentiments et les faux débats.

«Honnêtement, je suis content que mes enfants retrouvent leurs classes. J’avais vraiment peur de l’année blanche» nous confie Aâmmi Bakir, un commerçant bien connu du centre-ville de Ghardaïa, qui ajoute : «Même si je ne suis pas au courant des détails de l’accord entre les associations et les autorités, je préfère que les enfants soient protégés et laissés poursuivre leurs cours tout en maintenant la pression sur les autorités pour faire aboutir nos revendications qui sont, à mes yeux légitimes pour une bonne part. Ils ne doivent être ni objets d’un quelconque marchandage, ni otages d’un bras de fer entre les associations et les autorités.»

Pour Hammou, un universitaire quinquagénaire, dont trois enfants ont repris aujourd’hui les cours, «disons que dans cette affaire, il y a lieu de distinguer le vrai du faux débat. Je m’explique, revendiquer des enseignants de qualité pour ses enfants est tout à fait légitime.

Le faire en prenant en otages des enfants est pour moi une erreur. Souvenons-nous de ce qui s’est passé en Kabylie en 1994. Des milliers d’enfants ont été privés de classes une année durant presque. Il ne faut surtout pas répéter cette erreur quoi que je pense que nos représentants ont conscience de cette problématique et qu’ils éviteront d’y tomber dedans.

De toutes les manières, la sagesse a repris le dessus et maintenant, à tête froide, reposons le problème et trouvons tous ensemble la solution qui serait celle que partage la majorité ». Joint par téléphone, Amar Tibani, le directeur de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa, semblait soulagé et heureux d’être parvenu à persuader les 19 associations de parents d’élèves mozabites de la commune de Ghardaïa de permettre aux milliers de leurs enfants de rejoindre leurs salles de classe. «La sagesse a repris le dessus et tout le monde a accepté de se conformer à la réglementation et aux lois de la République. Nous sommes tous des Algériens et nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Nous sommes parvenus à nous entendre sur le respect des droits et des devoirs de chacun». Invité à nous éclairer sur les détails de cet accord et sur ce qui se prépare pour la rencontre avec Mme Benghebrit, la ministre de l’Education nationale, lors de sa visite prévue le 18 septembre à Ghardaïa, Amar Tibani s’est excusé de ne pouvoir y répondre au téléphone, tout en évoquant une surcharge de travail, promettant, toutefois, de nous rencontrer prochainement pour nous en dire plus sur cet accord.