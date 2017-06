La radio de Ghardaïa adapte ses programmes

Réagissez

Siège de la radio locale de Ghardaïa

Comme chaque année, et ce depuis sa création en 2001, la Radio régionale de Ghardaïa, consacre une grille spécialement dédiée au mois du Ramadhan.

Cette année la radio a voulu mettre en avant la famille, avec l’émission «Touachoult Ibhnane», ou la belle famille en mozabite, émission conçue et proposée par Mme Samia, les femmes, avec l’émission «El Beït Essaïd», présentée par Melle Karima tous les lundis de 9 à 10 heures, la culture, cultuellement présentée sous le thème «Le rôle des zaouïas et des mosquées», par Mme Nadia, tous les lundis de 12 à 13 heures, et sur le même registre, l’émission «Mounchidoun fi el Aâlem», animée chaque samedi par Saïd Ouerdane. Chaque jeudi, les auditeurs seront au rendez vous avec l’émission «Les consommateurs et le marché», émission réalisée et proposée par le dynamique et incontournable rédacteur en chef Mahfoud Kerkar. Les mordus de sports et les férus de loisirs ne seront pas en reste avec le «Bouquet de la moisson hebdomadaire», récolté et présenté tous les lundis aux auditeurs de 14 heures 10 mn à 15 heures par Bakir Metahri, le spécialiste maison des émissions sportives et sur l’agriculture. A signaler la contribution de la grande surface «Ahleen Market», qui a initiée un concours spécial Ramadhan à travers les ondes de Radio Ghardaïa.

Décliné sous forme de questions quotidiennes, lors desquelles chaque jour est désigné un gagnant, à savoir celui qui aura récolté le plus grand nombre de points. Il obtiendra ainsi le cadeau du jour. Celui ci est constitué d’un tapis de prière et d’un exemplaire du Saint Coran. La Radio de Ghardaïa, laquelle, vue sous cet angle, renforce ainsi les émissions de direct, d’interactivité et de nouveautés afin de promouvoir le vivre-ensemble, se projette ainsi vers l’extérieur avec l’émission inédite «Ramadhan autour du monde», dont le contenu vise à présenter comment est vécu le Ramadhan dans plusieurs régions du monde et exposer les coutumes spécifiques de ces pays durant cette période. Ainsi, et tout naturellement, en ce mois de piété et de prières, la part du lion dans cette nouvelle grille revient sans conteste aux émissions religieuses, où la radio proposera également le rendez-vous désormais traditionnel des compétitions de la récitation du Coran

. Ainsi donc, en deux temps, trois mouvements, et tels des professionnels habitués de longue date à ces changements et ces adaptations en fonction des événements, la Radio locale de Ghardaïa a réussi avec brio à garder ses auditeurs et son temps d’écoute grâce à une jeune et dynamique équipe de journalistes, de techniciens et de jeunes éléments dans l’administration qui travaillent en étroite coopération réussissant ainsi à créer une ambiance saine de travail, dont le résultat saute aux yeux. Ce qui en ce mois sacré de Ramadhan se reflète par une remarquable diversité d’émissions animées par de sympathiques et compétents animateurs et animatrices, dont les timbres de voix sont maintenant connus et reconnus dans toutes les chaumières de cette belle vallée du M’zab et même ailleurs aux confins de la wilaya.

C’est dire que Ramadhan avec Mokhtar Bahnas à la baguette comme directeur, et le trio de producteurs, Karima Slamat, Youcef Lassakeur et Rabie Mihoubi, aux manettes de la production, est bien parti pour accrocher, un mois durant, les auditeurs et auditrices de tous bords et de tous les goûts. Les mélomanes et nostalgiques des années fastes du châabi seront servis par les inoxydables maîtres de la console, Smaïne et son idole, Cheikh Amar Ezzahi, et par Hichem et Hakim, pour ceux de Cheikh El Hadj El Hachemi Guerrouabi. Implantée dans l’enceinte de la wilaya, sur une superficie de 273,90 m2, dans une sympathique bâtisse aux contours et aux formes épousant les normes spécifiques au système unique d’urbanisation et de conception architecturale propre à l’inestimable patrimoine qu’est la merveilleuse vallée du M’zab, elle s’est affirmée au fil des ans, grâce à la richesse et à l’éventail de ses grilles, sans cesse revues et aménagées, comme un moyen de communication et d’expression incontournable dans le quotidien des citoyens de la cité. Elle a aussi le privilège d’être la première radio régionale à avoir été inaugurée, le 7 juin 2001, par le président Bouteflika, bien qu’elle ait commencée à émettre le 24 février 2001.

Emettant sur les ondes médianes AM 873 Khz et aux ondes FM, dans les deux langues nationales (arabe et tamazight), elle couvre pratiquement 100% du territoire de la wilaya, et ce, grâce à l’élargissement de la transmission sur les ondes FM depuis mai 2008 avec une ouverture sur l’audimat de plus de 16 heures par jour, soit de 6 h 40 du matin jusqu’à 20h. Avec un effectif de six journalistes reporters, six techniciens et une quinzaine de producteurs en arabe et en mozabite, cette radio a réussi à relever le défi de s’adresser à toutes les composantes sociologiques de cette région, en leur proposant tout un éventail de reportages, d’émissions, de jeux, d’informations et de musique de tous horizons. Depuis octobre 2016, c’est Mokhtar Bahnas, enfant de la boîte, qui a été désigné en qualité de directeur de Radio Ghardaïa. Depuis, il a apporté beaucoup de changements, que ce soit dans la qualité et la diversité des programmes présentés que dans le mode de diffusion technique que dans la gestion de la ressource humaine.

Se démenant comme personne auparavant pour mettre son personnel dans les meilleures conditions possibles de travail en lançant certains projets de réaménagement et notamment d’acquisition de nouveau matériel informatique, il n’en demeure pas moins que l’un des grand objectifs de cette station, est de se doter d’un siège en dehors de l’enceinte de la wilaya, plus spacieux et surtout aux normes et avec le matériel requis et conforme aux exigences de la profession et des défis du siècle. Promesse en a été faite le 3 mai 2008 par Yahia Fehim, l’ex-wali de Ghardaïa. Promesse reléguée depuis aux calendes grecques.