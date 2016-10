La police organise une journée de sensibilisation à Ghardaïa

Réagissez

Le thème du jour étant, pour le mouvement sportif local et bien sûr national, d’une cruciale importance pour l’avenir des compétitions sportives, notamment et particulièrement celles inhérentes à la pratique du football, à tel point que même Azzedine Mechri, le wali de Ghardaïa, d’abord en tant que premier magistrat de cette région et donc responsable de sa sécurité mais aussi et surtout, comme il l’a lui-même déclaré, «en tant qu’ancien joueur et ancien arbitre de football», il se devait d’être présent avec «sa famille sportive». Lors de sa courte mais concise allocution, le wali a «regretté le bon vieux temps où on allait au stade en famille, où une partie de football était un moment de plaisir, où vous, au grand jamais, n’entendrez un mot déplacé.

On allait avec nos parents et on s’asseyait côte à côte du début à la fin de la partie. Il est regrettable aujourd’hui de voir que la plupart de nos rencontres de football finissent dans la fumée des bombes fumigènes et des grenades lacrymogènes. Si c’est pour aller nous battre ou assister à telles scènes de violence, il vaut mieux rester chez soi. Je regrette la fraternité et la sportivité qui entouraient le football à notre époque. Alors là, je dis oui, le général-major Abdelghani Hamel a tout à fait raison d’appliquer les mesures pour combattre ce phénomène de violence qui est étranger à nos mœurs et nos coutumes. Le stade doit rester un stade et non une arène».



Sécuriser les stades

Ouvrant la journée de sensibilisation, le commissaire divisionnaire Yahia Bousselah, le chef de sûreté de la wilaya de Ghardaïa, a rappelé les grandes lignes de ces mesures soulignant que «la recrudescence dangereuse de ce phénomène (violence) dans notre pays, qui a accaparé l’opinion nationale et mondiale, est à l’origine de la prise de mesures d’urgence par le général-major Abdelghani Hamel, Directeur général de la Sûreté nationale, parmi lesquelles l’application stricte des dispositions de la loi 05-13 du 23 juillet 2013, considérée comme le référent de base concernant les droits et devoirs de toutes les parties concernées par l’organisation d’événements sportifs».

Pour sa part, le commissaire Tidjani Gana, chef de la sûreté de wilaya de la voie publique (SWVP), qui a énuméré «toute la panoplie de mesures prises par la DGSN, afin d’assurer la sécurité des structures sportives, à travers notamment la mise en service de caméras de surveillance et l’implication des écoles de police et de leurs cadres dans la formation de stadiers» a, par ailleurs, insisté «sur l’impératif d’appliquer la loi de façon juste et rigoureuse afin de lutter contre le phénomène de la violence dans les stades qui nous poussent tous à faire face à ce phénomène dangereux par l’application stricte et rigoureuse de la loi».

Et d’ajouter que cette «mesure dissuasive est destinée à mettre un terme aux comportements nuisibles qui portent atteinte à la réputation du pays, et aux comportements criminels, particulièrement suite au refus de certains de répondre favorablement aux multiples campagnes de sensibilisation et d’information qui leur ont été destinées». Un débat fut ensuite ouvert pour donner la parole à tous ceux ayant un point de vue sur ces mesures ou susceptibles d’enrichir le débat sur ce sensible sujet. L’angle d’approche étant, semble-t-il, de prime abord positif, c’est le résultat sur le terrain qui devra permettre de l’évaluer, pour dire si ces mesures sont efficaces ou s’il faudrait les revoir, et dans quels sens. C’est là toute la quadrature du cercle, auquel il y a lieu d’arriver à en arrondir les ongles. Le chantier est immense mais la volonté et les moyens existent pour y arriver.