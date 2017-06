La police offre le f’tour aux usagers de la route

Réagissez

Belle et louable initiative prise par la sûreté de wilaya de Ghardaïa d’offrir le f’tour au profit tant des usagers de la route que d’ouvriers, de SDF et de Subsahariens, très nombreux dans la région. Pour cela, une grande tente a été dressée sur la route nationale N1, au niveau du très stratégique carrefour de Bouhraoua, sur les hauteurs de la capitale du M’zab, qui dessert aussi bien la ville de Ghardaïa que Laghouat vers le nord et Ouargla vers le Sud.

C’est dire l’importance du flux de circulation sur ce névralgique axe routier qui traverse le pays de part en part, du nord au sud. Assistés de bénévoles du Croissant-Rouge algérien et des Scouts musulmans algériens de Ghardaïa qui ont été bien utiles pour aider à mettre les tables et les couverts, les éléments de police présents sur les lieux, dont l’officier Djaber Djâafer, le responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Ghardaïa et le commissaire de police, Larbi Naïli, du service de la police judiciaire, ont partagé leur repas de l’iftar avec une trentaine d’usagers de la route et quelques ouvriers subsahariens travaillant dans les chantiers à proximité.

Dans une ambiance bon enfant et conviviale, une franche et amicale discussion a été engagée entre les policiers et les conducteurs de véhicules et de camions qui se sont arrêtés, pour les sensibiliser sur les dangers de la route et les règles prudentielles en matière de sécurité routière. Selon l’officier Djaber Djâafer, le responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Ghardaïa, «cette action de solidarité vise à sensibiliser les conducteurs sur les bienfaits d’une circulation à vitesse modérée au lieu de se précipiter afin d’arriver avant l’appel à la rupture du jeûne. L’objectif est de préserver leur vie et celle des autres usagers de la route», ajoutant que «les automobilistes peuvent se reposer quelques minutes à l’intérieur de la tente dressée à cette occasion et attendre de rompre leur jeûne avant de poursuivre tranquillement leur route». Cette initiative pour un iftar collectif, lancée par la Direction générale de la Sûreté nationale, a été bien accueillie par les citoyens qui ont déclaré qu’il s’agit d’une «agréable surprise».

Un automobiliste originaire de la wilaya de Médéa, qui a pris part à ce f’tour, a qualifié cette initiative de «louable. Cela permet aux automobilistes de se reposer au niveau de la tente de la police, rompre le jeûne et poursuivre tranquillement la route». Pour une réussite, c’est est une, compte tenu qu’il y avait tellement de monde, dont certains sont arrivés plus d’un quart d’heure après l’appel à la rupture du jeûne pour l’iftar, que finalement la tente s’est avérée bien exiguë pour accueillir tout ce beau monde. Il a fallu même installer deux autres tables à l’extérieur.

C’est le cas de trois amis qui devaient se rendre à Zelfana, à près de 70 km de Ghardaïa, et qui ont beaucoup apprécié le geste des policiers. «Nous faisions tellement de vitesse qu’au départ nous avions cru qu’ils nous arrêtaient pour nous dresser une contravention ou nous retirer le permis de conduire. Mais quand ils nous ont appris qu’ils nous offraient le f’tour, nous n’avons pas pu refuser, d’autant plus que cet arrêt nous a fait beaucoup de bien et empêchés de faire de la vitesse pour rien», nous ont-ils déclaré. Des « Saha F’tourkoum » fusaient des voitures dont les conducteurs, pour une raison ou une autre, ne s’arrêtaient pas. Au vu du succès de cette opération qui vise à renforcer l’action de prévention routière, ainsi que les valeurs de solidarité entre les membres de la Sûreté Nationale et les différentes franges de la société, il est peut être temps de songer, si ce n’est pour cette année pourquoi pas l’année prochaine, à l’organiser tous les jours de la semaine et non pas juste une fois par semaine et encore pas toujours au même endroit , puisque selon les informations que nous avons récoltés auprès de Djaber Djaâfer, le responsable de le cellule de communication de la sûreté de wilaya de Ghardaïa, cette année , Kheïmat Ramadhan de la police sera itinérante .

En effet, un programme pour la dresser à tour de rôle, chaque jeudi, au niveau de l’un des importants axes routiers d’une des daïras de la wilaya de Ghardaïa. Elle a débutée cette semaine par celle du chef lieu de wilaya, pour se poursuivre ensuite à Zelfana, à Guerrara et enfin à Metlili.