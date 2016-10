La majorité des élèves ont rejoints leurs classes à Ghardaïa

Réagissez

Le wali de Ghardaïa avait brandi la menace de poursuites judiciaires...

Est-ce la fin du boycott engagé, à l’appel de 18 associations de parents d’élèves mozabites de la commune de Ghardaïa,

par des centaines d’élèves mozabites ?

Apparemment, et au vu des chiffres remis à la presse par la cellule de communication de la direction de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa, la réponse semble positive, et ce, même s’il y aurait encore quelques réfractaires à l’appel à la sagesse émis par toutes les parties. En effet, des 18 établissements qui affichaient des défections importantes de l’ordre de près de 7000 élèves, il n’en resterait, selon le tableau qui nous a été remis, que cinq établissements, tous situés sur le territoire de la commune de Ghardaïa où l’on relève encore quelque 573 élèves qui manqueraient encore à l’appel de la reprise des cours. Dans le détail, au niveau de l’établissement Mama Naslimane, sur les 438 élèves inscrits, 134 manquent encore à l’appel, soit un taux d’absentéisme de 30,59%.

Pour l’établissement Salah Eddine El Ayoubi, sur 213 inscrits, 50 font encore défection, soit 23,47%. Au sein de l’établissement Salah Babeker, sur les 213 inscrits, il a été relevé une absence de 81 élèves, soit un taux de 38,03%. A la cité El Korti, précisément à l’établissement Chouahines, sur 300 élèves inscrits, 98 ont encore séché les cours, soit un taux de 32,67%, alors qu’au niveau de l’établissement Hassiba Ben Bouali, où l’on a enregistré le plus fort taux d’absentéisme, sur 393 inscrits, 210 sont restés chez eux, soit un taux de défection de 53,44%.

Pourquoi cette désaffection et qu’en est-il au juste ? Pour répondre à cette lancinante question, il y a lieu de rappeler que toute cette désobéissance aux décisions des pouvoirs publics, très précisément à celles de la direction de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa, est partie du refus de 19 associations de parents d’élèves mozabites de la commune de Ghardaïa, avant qu’une d’entre elles se retire devenant ainsi 18, d’envoyer leurs enfants à l’école. Cet arc boutisme avait alors impacté pas moins de 8674 élèves dont 5416 dans le cycle primaire, 2241 au cycle moyen et 1017 dans celui du secondaire.

Quels sont les griefs brandis par ces 19 associations pour en être arrivé à cette situation ? Le plus important est l’affectation par la direction de l’éducation vers ces 19, puis 18 établissements scolaires des enseignants recrutés lors du dernier concours organisé par le ministère de l’Education nationale. «Nous n’en voulons pas de ces enseignants sans aucune expérience, ils ne peuvent rien apporter à nos enfants si ce n’est les faire régresser», nous avait alors déclaré un parent d’élèves rencontré aux abords du siège de la wilaya.

Et d’ajouter : «Pourquoi ne pas avoir choisi pour nos établissements des enseignants mozabites, notamment et surtout les jeunes universitaires mozabites qui lors des événements ont remplacé au pied levé les enseignants arabes qui ont déserté les établissements alors que d’autres ont carrément refusé de prodiguer des cours à nos enfants ?» Arguments rejetés en bloc par Amar Tibani, le directeur de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa, qui avait alors affirmé que «tous les enseignants qui ont été recrutés lors du dernier concours ont été dispatchés en fonction des besoins de chaque établissement à travers la wilaya par filière et par matière».

Et de poursuivre : «Sachez que tous les postulants au dernier concours entre les admis et les mis en liste d’attente ont été recrutés et se sont finalement avérés insuffisants pour ‘‘colmater les brèches’’ laissées par les départs massifs en retraite des anciens.» Concernant le dialogue entre les deux parties (direction de l’éducation de Ghardaïa et les associations contestataires), Amar Tibani avoue avoir rencontré à deux reprises dans son bureau, au tout début de ce mouvement de boycott, des représentants de ces associations. Une première fois, deux jours avant la rentrée scolaire et une seconde fois le dimanche 4 septembre, soit le jour de la rentrée scolaire. Seulement ces deux rencontres n’ont pas fait bouger les lignes, les deux parties campant chacune sur ses positions.

Pour lever tous les équivoques, une délégation représentant les 18 associations de parents d’élèves mozabites a, par ailleurs, été reçue au siège de la wilaya par Azzedine Mechri, le wali de Ghardaïa. Aucune information n’a filtrée à ce jour sur les résultats de cette rencontre. Rappelons que lors d’un point de presse inopiné tenu il y a une quinzaine de jours, Azzedine Mechri avait brandi la menace de poursuites judiciaires à l’encontre des associations qui appellent au boycott de l’école, tout en menaçant de geler leurs agréments.

Tout comme il avait affirmé avoir donné instruction de renforcer les effectifs de sécurité devant ces établissements scolaires et d’arrêter et de traduire en justice tout individu empêchant des élèves d’accéder à leurs salles de classes. Entre-temps, des centaines d’élèves algériens, de plein gré ou sous la contrainte, sèchent leurs cours avec le risque d’une année blanche. La période de grâce semblant arriver à échéance, les sanctions, dans le strict respect de la réglementation et des lois de la République, pourront tomber à tout moment.