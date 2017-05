La gendarmerie nationale ouvre ses portes au public

Réagissez

Des «portes ouvertes», du 18 au 20 du mois courant, ont été organisées par le groupement de gendarmerie de Ghardaïa et se déroulent au Centre d’information et d’animation de la jeunesse (CIAJ, ex-auberge de jeunesse) de Ghardaïa, situé en plein centre-ville.

Le coup d’envoi a été donné jeudi par Radouane Maache, le SG du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, accompagné du SG de la wilaya de Ghardaïa, Kamel Nouacer, du lieutenant colonel Messaoud Zennir, chef du groupement de la Gendarmerie nationale de Ghardaïa, des autorités locales civiles et militaires, des élus des deux Chambres du Parlement, des élus locaux, des Aâyanes, des notables et de plusieurs personnalités invitées pour la circonstance. Organisées à l›intention du grand public, ces journées permettront aux visiteurs de se faire une idée précise des missions de ce corps républicain, qui n›a eu de cesse d›œuvrer, depuis l›indépendance du pays à assurer une sécurité et la protection des citoyens.

Le chef du groupement de la Gendarmerie nationale de Ghardaïa, le lieutenant colonel Messaoud Zennir, a saisi l’opportunité de la cérémonie d’ouverture de ces journées portes ouvertes pour rappeler précisément les missions assignées à ce corps, dont le but est de lutter contre le crime sous toutes ses formes, la sécurisation de nos frontières et la préservation de la sécurité des personnes et des biens, et ce, bien entendu, en conformité avec les lois de la République. Ne manquant pas de souligner que cette initiative a été entreprise dans le cadre du rapprochement entre le gendarme et le citoyen. Par ailleurs, cette manifestation a permis aux visiteurs de découvrir de près la mission des gendarmes à travers l’exposition des statistiques sur le crime organisé et les équipements et matériels modernes. Des photos concernant des accidents, les interventions rapides et le contrôle routier ont aussi «meublé» une bonne partie de cet événement. L’objectif principal attendu de ces journées étant d’informer les citoyens des missions de la Gendarmerie nationale en matière de protection des personnes et des biens, de préservation du patrimoine, de sécurité routière et de politique judiciaire et aussi d’être à l’écoute des préoccupations des citoyens.

Celles-ci devaient aussi permettre au public de s’informer et s’enquérir des technologies modernes utilisées et des progrès réalisés par ce corps militaire de sécurité et sur les méthodes scientifiques utilisées dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Un atelier a attiré beaucoup de jeunes, notamment des universitaires, car il leur permet de prendre connaissance des conditions de recrutement à la Gendarmerie nationale. Comme d’habitude, une cérémonie de remise de cadeaux et des tableaux d’honneur a, par ailleurs, été remise à des retraités de la gendarmerie, de la douane et de la Protection civile. Les journalistes et correspondants de la presse locale n’ont pas été en reste, ils ont, comme de coutume, été honorés à leur juste valeur par ce corps républicain. Cependant, une belle surprise est à signaler. Celle de la désignation d’une sympathique officier «gendarmette» au poste de chargée de communication du groupement de gendarmerie de Ghardaïa. Une initiative bien appréciée et applaudie par les confrères et consœurs de la place.Djamel –K