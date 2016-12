La Gendarmerie lance aujourd’hui une large campagne de prévention routière

Réagissez

Ils ont été retrouvés morts, dans la matinée du dimanche, recroquevillés dans un coin de l’atelier de menuiserie où ils travaillaient à Dhaïa Ben Dahoua.

Ce sont deux jeunes Subsahariens, dont les nationalités n’ont pas été divulgués par les autorités ni d’ailleurs la cause de leur décès. Leurs dépouilles ont été évacuées par la protection civile vers la morgue de l’hôpital Dr Brahim Tirichine avant de passer au service de la médecine légale pour l’autopsie d’usage, qui dévoilera les causes de leurs décès. Une enquête est ouverte par les services de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Dhaïa Ben Dahoua pour déterminer les causes et circonstances exactes de ces décès. Ainsi, toutes les rumeurs aussi farfelues les unes que les autres, telles celles dus au monoxyde de carbone alors que, semble t il, le local, où ils passaient la nuit est dépourvu de gaz de ville, de chauffage et de toute sorte de bouteilles de gaz, seront balayées.