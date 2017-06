La gare routière sous stricte surveillance

Réagissez

C’est un maillage en règle qui a été mis en place par la sûreté de wilaya de Ghardaïa pour assurer la sécurité et la quiétude des citoyens tout au long de ce mois de piété et de dévotion qu’est le mois de Ramadhan.

Le dispositif mis en place consiste en une maîtrise totale de la couverture sécuritaire de toutes les places publiques, cafés, lieux de détente et de loisirs, marchés de fruits et légumes, mosquées, stations de bus et de taxis, centres et bazars commerciaux, sans oublier tous les quartiers populaires, les principaux axes routiers et les principales rues , boulevards et avenues commerçantes. C’est dire que rien n’est laissé au hasard et ce H/24. Déployés en tenues, en civils, à pied, en voitures et même à motos, des centaines de policiers ont été mobilisés pour assurer ce dont le citoyen attend d’eux en priorité : sa sécurité ainsi que celles de ses biens. Et c’est là l’objectif majeur attendu de cette mobilisation tous azimuts de tous les services de police, qu’ils soient de la voie publique et de la prévention routière, de la police judiciaire ou des stupéfiants, mettant à contribution ses brigades mobiles de police judiciaire (B.M.P.J.) ainsi que ses brigades de recherches et d’intervention (B.R.I.). Même les unités républicaines de sécurité (U.R.S.) de Sidi Abbaz et de Gar Ettine à Berriane ont été mises en alerte permanente et certaines de ses brigades ont été déjà mobilisées sur le terrain.

C’est en substance ce qui ressort du point de presse animé jeudi au siège de la sûreté de wilaya de Ghardaïa par le lieutenant de police Djaber Djâafar, responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Ghardaïa et des commissaires de police Gana Touhami et Larbi Naïli, respectivement responsables des services de la voie publique et de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Ghardaïa . « Le dispositif mis en place tend, par une meilleure et plus large couverture sécuritaire, à assurer un quadrillage efficient et efficace de tous les quartiers et réagir rapidement et efficacement à la moindre alerte», affirme Touhami Gana, alors que pour Larbi Naïli, «tous les moyens, humains et matériels dont dispose la sûreté de wilaya de Ghardaïa ont été mobilisés». La traduction sur le terrain de la devise de la police «être au service du citoyen et de la collectivité» prend ainsi tout son sens, tout en s’appuyant sur une réelle et régulière collaboration des citoyens pour une efficace lutte contre toutes les formes de criminalités par une contribution effective, notamment, au moyen des deux numéros d’appel mis leur service, le 15 48 et le 17.