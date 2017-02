«La fête du tapis de Ghardaïa aura lieu du 20 au 24 mars»

Réagissez

Ce sera une grande fête, qui coïncidera avec le Festival culturel local de la musique et de la chanson du M’Zab, qui est programmée du 23 au 26 du même mois.

Le tout organisé en pleines vacances de printemps, ce qui permettra à beaucoup de familles algériennes et d’ailleurs de se rendre dans cette belle Vallée du M’zab avec leur progéniture», nous révèle le directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Ghardaïa, El Mehdi Khidel. «Pour cette 49e édition, nous ambitionnons de réunir les artisans des 47 autres wilayas, ce qui donnera une véritable mosaïque du savoir-faire des artisanes et artisans de toutes nos régions», ajoute-t-il.

Durant les cinq jours de cette grande kermesse annuelle de l’artisanat, qui fait désormais partie du patrimoine festif de la région, les visiteurs auront à découvrir les différents tapis fabriqués dans les quatre coins du pays, les outils et les matières premières utilisés pour la confection de ces produits, ainsi que les techniques de confection du produit de l’artisanat. Un défilé de chars, garnis de tapis représentant les différentes facettes du patrimoine artisanal des treize communes composant la wilaya de Ghardaïa, des expositions et vente de tapis artisanaux des associations et micro-entreprises de jeunes filles, ainsi qu’un concours du meilleur tapis du pays sont aussi prévus. A ne surtout pas rater le clou de l’ouverture par la superbe parade de chars aux sons de la zorna et des karabilas accompagnés de magnifiques chevaux barbes arabes et de superbes vaisseaux du désert, les dromadaires de course, dénommés méharis, spectacle riche en sons et en couleurs. «Pour l’instant rien n’est encore arrêté.

Nous sommes en train de prendre contact avec toutes les directions de wilaya du tourisme et de l’artisanat pour peaufiner le programme arrêter le nombre d’exposants et les différents segments de l’artisanat à présenter aux visiteurs. Nous ambitionnons par ailleurs de créer une animation non-stop en parallèle par des activités artistiques du patrimoine local, notamment l’animation sur les différentes places publiques et sur la fameuse place du marché mythique de Ghardaïa par une profusion de troupes de zornas et de karabilas. Ce sera une véritable fête dans le strict respect des valeurs ancestrale de l’artisanat du pays profond et de toutes nos régions de ce vaste pays, notre belle Algérie», dira, en conclusion, El Mehdi Khidel.