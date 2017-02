La compétition pour redynamiser l’activité scolaire

Réagissez

Une série de compétitions interclasses est organisée, chaque mardi, dans les différentes écoles primaires de la ville de Bordj Omar Driss, à 700 km au nord d’Illizi, et ce, afin de renforcer l’esprit scientifique chez les enfants et encourager la compétition scolaire, qui permet de renforcer l’amour de la connaissance et du savoir et obtenir des résultats qualitatifs, a tenu à souligner Boudjemaâ Barka, inspecteur de l’enseignement primaire du district d’In Amenas 2.

Mardi dernier, les élèves des classes de fin du cycle primaire des écoles Abdelhamid Ibn Badis et d’El Imam Malik se sont confrontés dans un climat de fête et de compétitivité inédit. Une compétition portant sur des questions liées à des matières littéraires (arabe-français) et scientifique (math- sciences). L’école primaire d’El Imam Malik a remporté cette compétition avec 35 points, contre 27,5 pour celle d’Ibn Badis. Des activités culturelles et scientifiques se sont déroulées durant cette compétition, tantôt des chorales, tantôt des sketchs et de la poésie.

A la fin de la cérémonie, une chanson intitulée Watanna Habibana a été chantée par les bambins. Mais au-delà de l’esprit de compétition et de ses effets positifs sur les élèves, l’évaluation du niveau de compétence en langue française a constitué un plus lors de cette rencontre scientifique. Rencontré en marge des épreuves, Mokrane Ouaret, enseignant de langue française à l’école Abdelhamid Ibn Badis de la cité d’El Khardja, a bien voulu répondre à nos questions concernant les idées reçues par rapport à l’apprentissage de la langue française. Pour lui, la collectivité doit analyser les stéréotypes et les clichés par rapport à la langue française.