Des membres de la Coordination nationale de défense des droits des chômeurs (CNDDC) réclament l’ouverture d’une enquête immédiate sur un recrutement qu’ils jugent illégal de cinq gardes d’enfants effectué en novembre dernier au niveau de Sonatrach à Hassi Messaoud.

Il s’agit de contrats de travail à durée déterminée signés en novembre dernier par la direction des affaires sociales au profit de cinq femmes pour travailler comme gardes d’enfants à Sonatrach, sans passer par l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), indique un document adressé notamment à la direction locale de l’ANEM basée à Ouargla, ainsi qu’à l’inspection régionale du travail et la wilaya et dont El Watan détient une copie.

Parallèlement, une cinquantaine de jeunes chômeurs ont entamé, au début de cette semaine, un sit-in ouvert devant le siège de la direction régionale de l’ANEM, dans la zone des équipements publics de Ouargla, pour réclamer leur droit au travail, selon des représentants des protestataires.

Investissant les lieux depuis dimanche dernier, ils bloquent l’accès à cette direction et scandent des slogans anticorruption en brandissant des banderoles dénonçant notamment «la marginalisation et l’exclusion de la main-d’œuvre locale» Pour eux, ce nouveau recrutement, en dehors de la réglementation en vigueur, même pour des postes subalternes, est une nouvelle preuve des tergiversations des entreprises pétrolières que la CNDDC dénonce depuis une douzaine d’années en occupant la rue et en tenant un courrier régulier avec les instances de l’emploi.

Mardi, lors de la journée de réception à la wilaya, les agents de sécurité du portail principal ont refusé l’accès à un groupe de chômeurs qui voulait voir le wali sans s’être préalablement inscrit sur la liste hebdomadaire. Le cabinet du wali les a orientés vers la direction de l’emploi pour exposer directement leur cas.