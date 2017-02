La cherté des aliments et la sécheresse fragilisent les éleveurs

Réagissez

Plus de 142 éleveurs de la commune frontalière de Debdeb, située à 450 km au nord d’Illizi, n’ont cessé de tirer la sonnette d’alarme contre la situation, critique, que connaît leur activité : « Cela fait des mois qu’aucune goutte n’est tombée et les différents parcours de pâturage sont à sec, notamment ceux de la région de Timeroualine, située à 80 km au sud de Debdeb ».

Pour Bachir Saïdat, un des éleveurs de la région : «L’activité économique de base dans notre commune repose essentiellement sur l’élevage du bétail, notamment du camelin. Une sécheresse inquiétante sévit cette année et plusieurs leveurs se trouvent dans l’obligation de se déplacer et aller jusqu’aux d’autres wilayas limitrophes pour faire vivre leurs bétails qui enregistrent un taux de mortalité historique». Et d’ajouter : «La cherté des aliments du bétail nous pénalisent davantage car le quota réservé, par les services agricoles de la wilaya d’Illizi, aux éleveurs de Debdeb est trop maigre et ne satisfera jamais nos besoins.» Pour lui : « les éleveurs sont contraints d’aller jusqu’à Touggourt, à 1200 km, pour s’approvisionner en aliments indispensables pour la survie de leurs cheptel, dont le coût du transport, à lui seul, est de 30 000DA ! ».



Usine d’aliments pour le bétail

Les éleveurs de la commune de Debdeb revendiquent la fabrication d’une usine d’aliments pour la nutrition de bétail afin de dynamiser cette activité et répondre aux besoins du marché locale du Tassili N’Ajjer, ainsi que de contribuer dans la diversification de l’économie nationale productive hors hydrocarbures, notamment en matière d’investissement dans le domaine d’installation des unités laitières dans cette wilaya de l’extrême sud-est où le lait en sachet, subventionné par l’Etat à un prix administré de 25 DA, n’a jamais existé.