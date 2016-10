La cellule de communication et presse de la DGSN à Illizi

Réagissez

La cellule de communication et presse de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a entamé, une semaine durant, une visite aux différents postes frontaliers de la wilaya d’Illizi, située à l’extrême sud-est du pays. Dans le cadre de ses missions de renforcement et d’amélioration de la communication interne, la cellule de communication et presse (CCP) de la DGSN a entamé une visite aux différentes unités frontalières (aéroportuaires et terrestres), situées à Djanet, Bordj El Haouès et Tin Alkoum, à proximité de la frontière libyenne, 200 km au sud de Djanet.

Aussi, et durant ce périple, la délégation de la CCP a visité, aussi, le siège de la sûreté de wilaya, sis au chef-lieu, le poste frontalier de Tarat, à 170 km au sud d’Illizi, la sûreté de daïra d’In Amenas, ainsi que la commune de Debdeb, 15 km de la ville libyenne de Ghadamès. Il est à signaler qu’en marge de cette tournée de travail, les retraités de la police, ainsi que les notables de la commune de Djanet, ont tenu à honorer le général-major Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale, pour les efforts qu’il a déployés depuis son installation à la tête de cette institution et qui prête une grande attention à l’amélioration et à la construction d’une police forte et parie sur la qualité de la performance.