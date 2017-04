Réagissez

La promotion du secteur de la santé est l’épicentre du programme du candidat Hocine Benklala, jeune entrepreneur de la wilaya et activiste de l’association de wilaya pour la défense des droits des chômeurs.

J’étais membre de la délégation algérienne qui a participé, l’an dernier, à la Foire Internationale du commerce, qui s’est déroulée à Kuala Lumpur (Malaisie) pour la recherche d’opportunité d’affaires. J’ai même assisté au fameux match barrage ayant opposé l’Algérie et l’Egypte à Om Dorman, au Soudan, dit-il.

Pour Hocine Benklala, la réforme du secteur de la santé dans la wilaya reculée d’Illizi est une priorité absolue. Il y a plus de 300 femmes atteintes du cancer du sein et qui n’ont, malheureusement, même pas accès à la mammographie, l’examen-clé du dépistage, déclare-t-il.

D’ailleurs, à cause de cet éloignement des structures sanitaires spécialisées, plusieurs d’entre elles cachent leur maladie et souffrent en silence. Pour lui, «le député Slimane Saâdaoui, de la wilaya de Naâma, m’inspire le plus de par sa personnalité, son engagement et sa façon de travailler, dont je compte tirer profit si je suis élu».