L’ENAC nous écrit

En réponse à l’article paru à la page 21 de votre édition du 11 septembre 2017, concernant les circonstances de l’incendie qu’a connu un espace de notre Centre logistique de Ghardaïa, nous apportons à vos lecteurs les clarifications suivantes :

- l’incendie a eu lieu dans un hangar du Centre logistique de Ghardaïa et non dans un de ses divers ateliers ;

- cet incendie a été signalé et repéré par nos services aux alentours de 8h et non à 9h ;

- même si nous ne partageons pas la version rapportée dans votre article quant aux causes de cet incendie (en se basant sur des éléments en notre possession), il reste entendu que seuls les résultats des enquêtes et des investigations de nos structures internes habilitées et des autorités compétentes aboutiront à déterminer les véritables causes de cet incendie.

Notre inventaire fait sur place ne fait ressortir aucune machine de soudage semi-automatique incendiée pour la simple raison que ce type de machine n’était guère entreposé sur les lieux touchés par les feux. Quant aux pistons à mousse, dont une partie a été effectivement touchée, leur prix unitaire est, de très loin, inférieur au prix mentionné dans votre article.

Nous tenons à vous faire remarquer que si l’intervention des services de la Protection civile, dont nous saluons le professionnalisme, a duré «trois petites minutes», comme il a été écrit par votre correspondant, on en déduit facilement que nos moyens d’intervention internes ont participé à contenir cet incendie qui aurait pu se propager à d’autres espaces de notre centre et causer des dégâts bien plus importants.