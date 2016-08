L’association Imekraz d’El Atteuf subjugue les publics d’Alger et de Kabylie

Réagissez

En dépit de toutes les embûches, les tracasseries administratives et les obstacles dressés sur son chemin par ceux qui, en principe, sont censés être leur soutien multiforme, les jeunes de l’association Imekraz d’El Atteuf, la plus vieille et première cité édifiée par les Ibadites dans la vallée du M’zab, ont relevé le défi et ainsi merveilleusement «exporté» extra-muros leur culture, du moins sur le plan de la chanson féminine, du tapis, de l’artisanat et du patrimoine immatériel.

Ce qui, au départ, n’était pas, loin s’en faut, compte tenu de la nature conservatrice de la région et du regard de la société, une mince affaire lorsqu’on sait que cette délégation comporte en son sein une troupe de musique composée de cantatrices de diwane, accompagnées de karkabou et de goumbri.

En deux semaines, entre le 17 et le 31 juillet, l’association a participé à Alger, Tizi Ouzou et Béjaïa, à pas moins de trois manifestations culturelles où elle s’est produite sur trois volets distincts. Ainsi, cette association, présidée par le très dynamique Ahmed Bouhoun, enfant d’une très vieille famille d’El Atteuf, a entamé sa tournée juilletiste par une participation, les 17 et 18 juillet, à la Coupole du 5 Juillet, au Complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger, à la 2e édition de la manifestation culturelle Dar Dzaïr, organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le premier volet de la représentation étant une production artistique en dualité parfaite avec des cantiques féminins de Diwane, accompagnés par un merveilleux son du goumbri et de karkabou sur scène, alors qu’un groupe folklorique, vêtu de superbes tenues de cotonnades traditionnelles du M’zab, aux motifs berbères et couleurs chatoyantes, desquelles émerge surtout l’ocre rouge, joue de la zorna et la karabila, à chaque interlude. Le second volet est une véritable fresque sur la cérémonie de mariage chez les Mozabites. Un pur moment de plongeon dans le passé avec toute la passion et l’amour à la chose traditionnelle.

Une parfaite reconstitution, grandeur nature, de la cérémonie d’habillage des futurs mariés avec toute la symbolique du choix des tissus et de la très minutieuse opération d’habillage et d’installation du mari, accompagnée de chants liturgiques dits «Azelwane», genre madihs religieux, déclamés dans la langue maternelle.

Le 3e et dernier volet consiste en une exposition de l’association Imekraz, mettant en valeur le célèbre tapis mozabite et la production artisanale typiquement mozabite, qu’elle soit, entre autres, parmi le large éventail, dans le travail de l’argile ou dans la dinanderie ou le cuir.

Félicitations

La participation de cette association, qui s’est produite juste après les trois grandes villes, Alger, Constantine et Tlemcen, toutes auréolées de leur titre de capitale de la culture arabe, a ravi l’assistance et le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, l’a félicitée en lui remettant, en présence du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Ghardaïa, Zakaria Koraichi, une lettre de félicitations pour sa participation et sa prestation de haute facture culturelle.

Comme quoi, «on n’est pas prophète chez soi». Juste après avoir plié bagage à Alger, les éléments de l’association, et sur invitation de l’association Tiziri, au thème déclaré d’échotourisme, dont le credo est la protection du patrimoine écologique et environnemental de cette région, ont pris la route vers les cimes de l’Akfadou, exactement au village Iferhounene, perché sur un piton entre les wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaïa, où ils se sont produits, au grand bonheur des habitants de la région, du 19 au 22 inclus.

Dernière étape de cette tournée, et non la moindre, qui durera du 23 au 31 juillet, la commune de Souama, dans la daïra de Mekla, située à 35 km de la wilaya de Tizi Ouzou, qui accueille, cette année du 24 au 27 juillet, la 13e édition du festival Raconte-Arts, sous le thème «Il était une fois le royaume de Koukou».

Manifestation populaire à caractère culturel et international à multiple dimensions (culturelle, scientifique et pédagogique), le festival «Raconte-Arts» connaît une grande notoriété en Kabylie, où, l’année dernière, selon Hacène Metref, le directeur du festival a réuni plus de 10 000 visiteurs à Iguersafène.

Au-delà de son côté festif, «Raconte-Arts» se veut un carrefour qui vise, selon ses concepteurs, à «conscientiser et sensibiliser la population sur des problématiques de société majeurs, telles que la question environnementale, l’équité, les discriminations et la citoyenneté, tout en réconciliant notre public avec les concepts d’animation culturelle indépendante, l’interculturalité et la créativité».

En somme, le meilleur plateau et la meilleure vitrine offerte à l’association Imekraz, pour mettre en valeur toute la richesse de cette mosaïque culturelle de la région du M’zab en ce qu’elle recèle comme identité et patrimoine matériel et immatériel. Une véritable fresque identitaire, saluée par toutes les grandes instances culturelles internationales, à leur tête l’Unesco, qui s’est empressée de mettre sous protection cet inestimable patrimoine en le décrétant patrimoine universel de l’humanité en 1982.