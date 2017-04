«L’amélioration des conditions de prise en charge médicale, ma priorité absolue»

Réagissez

Les législatives du 4 mai verront une forte participation de jeunes candidats tels que Hocine Abadi, employé d’Algérie Télécom, qui est le plus jeune candidat de la commune de Bordj Omar Driss.

Connu pour son engagement dans les différentes causes des chômeurs de la région, notamment quand il était à la tête du bureau communal de l’emploi, ainsi que dans la représentation des chômeurs de la wilaya d’Illizi, Hocine explique ce qui l’a poussé à se présenter à un tel poste : «La souffrance des patients de la région, surtout pour nos mères, femmes, sœurs et filles. Je salue les efforts de mon homologue à la tête de la liste MSP, Mailoud Boualba en l’occurrence, pour ses efforts consentis pour la promotion du secteur de la santé, néanmoins il reste toujours beaucoup de choses à faire.» «La promotion de notre polyclinique en EPSP n’a rien changé sur le terrain et cet établissement est, en effet, une carcasse sans âme, elle ne dispose d’aucun spécialiste et même pas d’un gynécologue».

«C’est pour cela que j’ai décidé de prendre part aux élections pour mettre un terme à cette souffrance et faire entendre la voix de la jeunesse. Car nous avons les capacités de faire de la commune de Bordj Omar Driss une référence en matière de développement. Aussi, la prise en charge des préoccupations de nos jeunes cadres et universitaires qui souffrent en chômage figure parmi nos priorités !» Hocine Abadi lance un appel aux électeurs et électrices, notamment ceux et celles de la commune de Bordj Omar Driss : «D’aller voter massivement le jour du scrutin au profit des candidats de leur commune, et ce, pour l’intérêt de Bordj Omar Driss et la nécessité de mettre fin à la souffrance chronique de la population. »