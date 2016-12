Réagissez

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a procédé, lundi, à l’inauguration du nouveau tribunal de la daïra d’In Amenas, sise à 240 km au nord d’Illizi, et ce, en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya à leur tête le wali, le président de la Cour d’Illizi ainsi que le parquet général et de nombreux magistrats. Intervenant en marge de l’inauguration de ce nouvel édifice judiciaire, le ministre de la Justice, a rappelé que le programme de réforme de la justice, « constitue une impulsion réelle pour le développement du secteur de la justice dans les différents aspects qui forment les axes de la réforme à savoir ; la révision du dispositif législatif et règlementaire, la promotion des ressources humaines, la modernisation du secteur de la justice et, la réforme du secteur pénitentiaire.»



M. Louh, a annoncé la création, prochaine, d’une nouvelle direction de la prospective chargée de la réforme judiciaire avec pour objectif essentiel : «De consolider l’indépendance du pouvoir judiciaire, raffermir la confiance du citoyen en la justice et faciliter aux justiciables le recours à la justice et à garantir les libertés et droits fondamentaux du citoyen », a-t-il souligné, avant de faire savoir qu’un atelier, présidé par le premier président de la cour suprême vient d’être installé en vue de procéder à une réforme profonde du système judiciaire.

Par ailleurs, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a mis en exergue les nouveaux réformes qui ont été introduit sur la loi de l’état civil qui vise à faciliter les procédures notamment pour les citoyens de l’Extrême Sud du pays et à leur éviter de faire de long trajets pour la rectification d’erreurs : « Le projet de loi offre la possibilité de rectifier les erreurs sur les actes d’état civil en tout lieu et à tout moment, cela passe par le recours aux moyens électroniques pour soumettre des demandes de rectification des erreurs sur les actes d’état civil, les ordonnances et les jugements y afférents », a-t-il expliqué.

Dans ce même contexte de modernisation de l’appareil judiciaire, le ministre de la Justice a procédé, à la remise de la première carte professionnelle biométrique à l’échelle nationale à l’un des affiliés du secteur de la justice. «Cette carte permet «d’enregistrer les informations relatives à la carrière professionnelle du magistrat et des autres fonctionnaires de la justice de manière sécurisée qui permet la signature électronique des données. Aussi, elle permet aux magistrats et fonctionnaires de la Justice de retirer leur documents professionnels sans avoir à se déplacer au siège du ministère».

Au chapitre des élections, le ministre de la Justice, a affirmé que : «Les parquets de la République auront à assumer pleinement leur mission de protection de l’opération électorale, en coordination avec la police judiciaire, pour assurer sa crédibilité.». il est à rappeler que le nouveau tribunal d’In Amenas est situé en plein centre-ville de cette commune pétrolière et dispose de deux blocs, l’un administratif et l’autre composé de cinq logements de fonction, réalisés pour un cout d’investissement de 500 millions de DA.