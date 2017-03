Réagissez

Le siège de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) d’Oran a abrité, mardi dernier, la cérémonie officielle de signature d’une convention de jumelage entre les deux assemblées populaires APW d’Illizi et d’Oran en la présence des deux walis, Moulati Attalah et Abdelghani Zaâlane, en l’occurrence et de nombreux cadres et élus des deux. Signée par les présidents des deux assemblées populaires, Bilel Mansouri et Fath Allah Chaâbni, lors de la tenue de la première session ordinaire de l’APW d’Oran pour l’exercice 2017.

Ce partenariat, d’une durée de cinq ans renouvelable, vise à renforcer les échanges d’expériences entre les deux wilayas dans les différents domaines d’investissement, du logement et de recherche. «Ce jumelage vise à créer une synergie de développement économique, industriel, culturel et touristique mais aussi et surtout elle servira d’une assistance technique au profit de la jeune wilaya d’Illizi » a-t-on déclaré. Sur sa page facebook, Bilel Mansouri, a expliqué que les deux parties sont déterminés à concrétiser ce jumelage sur le terrain par le biais de plusieurs actions telles que l’ouverture d’une liaison aérienne entre les deux villes, la prise en charge des malades de la wilaya d’Illizi dans les hôpitaux d’Oran, l’organisation des journées chirurgicales à Illizi, des échanges sportifs, culturels et de l’artisanat traditionnel ainsi que l’organisation des colonies de vacances au profits des enfants d’Illizi. Côté réseaux, les réactions des internautes d’Illizi n’ont pas tardé, Il y a, parmi eux, ceux qui témoignent de leur satisfaction et optimisation notamment pour la relance du tourisme locale et le renforcement des échanges entre les clubs sportifs. Aussi, dans l’autre côté, il y a ceux qui se disent convaincus que ce genre de convention n’aura aucun impact concret sur le terrain.