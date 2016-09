Journée portes ouvertes à Zelfana

Réagissez

C’est dans la sympathique auberge de jeunesse de la ville des thermes, Zelfana, à 70 km au sud du chef-lieu de wilaya, Ghardaïa, qu’a été organisée, jeudi, une journée portes ouvertes sur le thème «Le contrat de travail aidé (CTA) et le contrat de formation emploi (CFE)».

Déclinée en direction, tant des demandeurs d’emploi que des employeurs qu’ils soient du secteur privé ou public, en qualité d’acteurs majeurs et incontournables dans le marché de l’emploi, cette journée d’information et de vulgarisation de certains textes, n’a pas drainé la grande foule. L’auditoire était très clairsemé, même si beaucoup de responsables et représentants des diverses agences et offices ayant un rapport direct avec le monde du travail étaient présents, à l’image, entre autres, de la Cnas, la Casnos, l’Angem mais aussi de l’inspection du travail, des représentants des organisations patronales et de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA).

Des demandeurs d’emploi, inscrits dans le cadre du contrat de travail aidé sont venus relater leur expérience à travers ce dispositif spécifique, qui leur a permis d’intégrer le premier palier monde du travail. Lors de son exposé, concis, chiffré et bien détaillé, Hacène Kernoug, le directeur de l’agence de wilaya de la main d’œuvre de Ghardaïa, a rappelé les objectifs de cette journée de portes ouvertes tendant à faire connaitre au grand public l’agence nationale de l’emploi et ses missions.

Il en a ainsi énuméré en première position le besoin de vulgariser le contrat de travail aidé (CTA) et le contrat de formation emploi (CFE), pour ensuite tendre à inciter les demandeurs d’emploi à s’inscrire auprès des agences, informer les demandeurs d’emploi sur les différentes formules de contrats proposés dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), sensibiliser et intéresser les organismes employeurs du secteur économique (public et privé) à procéder au recrutement des primo demandeurs d’emploi, informer les entreprises économiques (publiques et privées) sur les mesures incitatives aux recrutements, notamment les mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi mises en place par les pouvoirs publics et enfin orienter les demandeurs d’emploi vers les centres et instituts de formation.

A signaler qu’un incident, très calmement et professionnellement géré par Hacène Kernoug, le directeur de l’agence de wilaya de la main-d’œuvre, a failli prendre des proportions qui auraient eu des conséquences fâcheuses. En effet, à l’ouverture des travaux de cette journée de travail, une dizaine de travailleurs algériens d’une entreprise pakistanaise, activant dans le domaine du pipe line et de la tuyauterie de grande dimension, sous-traitante de Sonelgaz, ont fait irruption dans la salle, exigeant d’être écoutés mais aussi et surtout protégés par qui de droit, notamment l’inspection du travail, dans leurs droits et leur dignité.

Vêtus de guenilles, traînant des claquettes en lambeaux, ils faisaient vraiment pitié à voir dans ces haillons. Exhibant des fiches de paie, ils dénonçaient tant leurs pénibles et dangereuses conditions de travail que leurs salaires. Nous y reviendrons dans un prochain papier qui traitera spécifiquement de ce sujet, après avoir entendu toutes les parties concernées par ce dossier.