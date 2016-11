Réagissez

L’opération relative à l’ensemencent d’alevins de Tilapia du Nil dans les bassins d’irrigation agricole du sud se poursuit toujours dans la commune d’In Salah, à 700 km au nord de Tamanrasset .Des responsables de la Chambre régionale inter wilayas de la pêche et l’aquaculture saharienne basée à Ouargla, ont indiqué, récemment, qu’un lot de cette espèce de poisson africain expérimentée à travers le sud du pays a été introduit dans les bassins de Tidikelt.

L ’opération réalisée en coordination avec la chambre agricole de Tamanrasset et le centre national de recherche et de développement des ressources halieutiques et de l’aquaculture saharienne CNRDPH, vise ainsi à promouvoir ce créneau d’activité dans le Sahara algérien à même d’élargir le périmètre d’expérimentation de l’aquaculture intégrée à l’agriculture dans cette région dotée d’importantes potentialités hydriques et de structures techniques convenables à l’élevage de poisson.

Cette expérience qui en est à sa 4e étape après les trois premières opérations lancées dans les périmètres agricoles de Tinarkoko et d’El Maleh, situés respectivement à 5 et 7 km d’In Salah, intervient également dans le cadre de la concrétisation du plan Aquapêche 2020 permettant au TidIkelt de devenir un pôle d’aquaculture par excellence, ajoutent les mêmes responsable qui ont fait savoir, en outre, que les 50 aquaculteurs bénéficiaires de ce projet sont conviés prochainement à une session de formation sur les nouvelles techniques adoptées pour réussir l’élevage de poisson dans le sud.

Un salon de dégustation fin décembre

Une centaine d’agriculteurs se sont également intéressés à cette filière prometteuse, notamment dans les communes d’In-Salah, In-Ghar et Foggaret-Larab. Selon le responsable de la Chambre régionale inter wilayas de la pêche et l’aquaculture saharienne, Omar Chakhar, cité par APS, a production annuelle de poisson d’eau douce, notamment le Silure et Tilapia, est estimée à 1000 quintaux.

Dans le cadre des efforts menés pour encourager l’investissement dans ce domaine, il a été recommandé d’encourager l’investissement dans ce domaine à l’effet de propulser cette filière à travers l’intégration de nouvelles espèces de poisson dans les bassins d’irrigation répartis sur les grandes exploitations agricoles de la région, laquelle s’apprête à accueillir, les 25 et 26 décembre prochain, la 3e édition des journées de dégustation de poissons.

Cette initiative vise inéluctablement à renforcer la production du poisson d’eau douce destinée à la consommation et à la commercialisation locale qui contribuera à la diversification des ressources de revenus pour les familles en milieu rural. Pour promouvoir la pratique de la pisciculture artisanale dans la région, l’association de Tidikekt de l’aquaculture s’engage, pour sa part, à organiser des ateliers de formation au profit des jeunes agriculteurs, avec le concours des techniciens spécialisés dans le domaine, en vue d’assurer l’encadrement.