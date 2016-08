Réagissez

Chikh, Agaz, Tanesrit. Ce sont les noms de trois variétés de dattes dont les primeurs font le tour des marchés populaires du sud du pays en ce moment.

Elles sont originaires d’In Salah, la capitale du Tidikelt où les chaleurs saisonnières ayant dépassé les 50°C , surtout de nuit, comme le savent les connaisseurs, ont permis aux fruits du dattier d’atteindre la maturité idéale pour une consommation sans modération depuis quelques semaines dans le Touat et le Tidikelt avant d’arriver en petites quantités dans les oasis du nord du Sahara où les premières dattes locales n’arriveront que vers fin juillet après plusieurs semaines de chaleurs intenses.

Il faut savoir que tout porte à croire que la récolte sera bonne pour cette saison où la donne climatique est au rendez-vous. Jugez-en par vous-mêmes, les spécimens arrivés cette semaine sur les marchés de Ouargla sont de la bonne taille, de la bonne couleur et d’une maturité parfaite avec une odeur qui ne ment pas.

Le miel suintant de ces fruits gorgés d’eau et de soleil appelle les consommateurs à négliger les dattes conservées, vendues en concomitance avec le nouveau cru pour découvrir ne serait-ce que pour le faal, à savoir le souhait de bon augure, à l’arrivée d’un nouveau fruit de saison sur les étals. Les prix sont tout aussi alléchants que ces dattes du Tademaït puisque la variété Chikh est à 400 DA le kilo tandis que Tanesrit se négocie à 300 DA. La foule n’est pas dense, mais on est tout de même curieux de voir les fruits, de humer les parfums et de marchander les tarifs ne serait-ce que pour acheter une petite quantité histoire de goûter à M’naguer venu d’ailleurs.

On n’en est certes pas encore aux corbeilles et petits couffins en s’aaf que les Sahariens affectionnent pour offrir les dattes fraîches, mais le marché du ksar de Ouargla offre à ses visiteurs toute une gamme de récipients en palmes sèches qui serviront dans peu de temps à ranger les précieuses dattes à consommer impérativement dans les deux ou trois jours qui suivent leur cueillette. Après, les primeurs prendront une couleur noire pas très appréciée et il faudra vite aller en cueillir, de préférence au crépuscule ou à l’aube, pour ne pas affecter le reste du régime.