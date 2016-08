In Guezzam : un agent de Sonelgaz meurt électrocuté à In Guezzam

Réagissez

Un agent de la Direction de distribution du gaz et d’électricité (DDE) de Tamanrasset a trouvé la mort, avant-hier mercredi, suite à une électrocution près de la ville frontalière d’In Guezzam, à 400 km à l’extrême-sud de la wilaya.

La victime, Ouled Elbekai Mohamed, âgée de 36 ans et père de trois enfants en bas âge, intervenait sur une ligne à haute tension quand elle a foudroyée par une forte décharge électrique qui a entraîné sa mort. Selon une source locale, le défunt, ancien gendarme, travaillait dans des «conditions professionnelles lamentables en l’absence d’équipements et de matériel d’intervention, notamment dans les localités enclavées». Parlant sous le couvert de l’anonymat, un responsable auprès de la DDE de Tamanrasset affirme que «le manque de formation et de matériel de prévention a été signalé par les agents et techniciens de la société qui n’a toujours pas jugé important de satisfaire les doléances soulevées». Recruté l’année dernière, Mohamed a, faut-il le noter, bénéficié dune formation de 11 mois à l’école de formation technique de Blida. La formation n’a malheureusement pas suffi pour lui éviter une mort tragique qui a suscité consternation et tristesse parmi ses collègues qui ont pointé d’un doigt accusateur le responsable du service de la protection près la DDE.