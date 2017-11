Illizi :Une nouvelle station électrique pour la localité frontalière de Tarat

Réagissez

Le Président directeur général du groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab, a, lors de son périple dans la wilaya, mis en service la première phase du projet de la centrale électrique de lalocalité frontalière de Tarat, située à 200 km au nord du d’Illizi.

Un projet qui va permettre d’améliorer le cadre de vie des citoyens, il s’agit d’une centrale électrique d'une capacité de production de 3 mégawatt et qui devra alimenter près de 250 foyers, en premier lieu, avant de satisfaire les besoins de 3000 foyers dès sa réalisation entière. Elle va employer 21 techniciens de cette région qui seront formés par le groupe Sonelgaz.

Il est utile de rappeler, enfin, que la production de l’électricité dans les deux communes gazières de la wilaya d’Illizi, à savoir Bordj Omar Driss et Debdeb se fait encore par des groupes diesel. Elles ne disposent pas de turbine à gaz pour produire cette commodité d’une manière, plus propre, moins bruyante et moins émettrice de CO2.