Le Croissant-Rouge algérien (CRA), section d’Illizi, a effectué, ce week-end, une caravane médicale au profit des habitants et nomades de la localité frontalière de Tarart, située à 200 km au nord d’Illizi, et ce, en étroite collaboration avec l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) Ibn Sina d’Illizi.

S’inscrivant dans le cadre du rapprochement des prestations médicales aux populations démunies et souvent privées de moyens pour se soigner, la caravane était composée d’éminents médecins spécialistes, généralistes, de sages-femmes et d’infirmiers.

Des consultations, des soins, des traitements, la distribution de médicaments, sont autant d’opérations effectuées dans le différentes spécialités : génécologie, pédiatrie, ophtalmologie et autres. Pour rappel, le Croissant-Rouge algérien avait remis, en novembre dernier, aux autorités locales de la wilaya d’Illizi, une clinique médicale mobile visant à promouvoir la médecine de proximité dans les régions enclavées de la wilaya.