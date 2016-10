Illizi : Un kiosque multimédia en Tamazight

Réagissez

Lors d’une visite de trois jours à travers la wilaya d’Illizi, le secrétaire général du Haut-commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a rencontré l’ensemble des acteurs locaux, des secteurs de l’Education, de l’enseignement supérieur et de la radio régionale du Tassili en vue de promouvoir l’enseignement de tamazight au Tassili N’Ajjers.

«D’importantes avancées sont enregistrées dans l’enseignement de tamazight bien qu’il reste encore beaucoup à faire et surtout à parfaire, c’est pourquoi, à mon avis, Il est temps de formuler des amendements sur les textes régissant l’enseignement de tamazight pour traduire de façon effective les dispositions de la nouvelle constitution. » Dira-t-il, avant de préciser que : « L’enseignement de tamazight enregistre une nette amélioration par rapport aux années précédentes, à en juger par le nombre de postes octroyés, 506 postes budgétaires en 2016 contre 205 postes en 2015 mais cela reste encore en deçà du manque à combler, eu égard de notre ambitieux objectif d’atteindre le cap des 48 wilayas. ».

Le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité a fait savoir que le lancement officiel des sections d’alphabétisation et d’apprentissage de tamazight pour adultes, sous l’égide de l’Office National d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA) sera donné au Blida le 25 octobre. « Le HCA préconise l’adaptation du programme d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes qui donnes les grandes orientations pédagogiques qui doivent être prises en compte pour la production de manuels pour la matière et aussi pour le guide de l’enseignant », explique-t-il. Un kiosque multimédia en Tamazight supervisé par l’APS a par ailleurs été lancé à l’occasion de cette visite. Il vise la vulgarisation de la lecture en langue Tamazight.