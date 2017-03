Réagissez

Dans sa réponse à une question écrite de la députée FLN d’Illizi, Djamila Ibba, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a fait savoir que la Direction nationale de la Sûreté nationale (DGSN) a inscrit deux projets de réalisation de commissariats de police dans les communes de Debdeb et Bordj Omar Driss. Selon lui, ces deux projets s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan des pouvoirs publics visant l’extension de la couverture sécuritaire à travers le territoire national, notamment dans ces deux communes hautement stratégiques, situées respectivement, à 400 et 700 km au nord de la wilaya d’Illizi, afin d’assurer le bien-être et la sécurité des personnes et des biens. Abdelmalek Sellal a précisé que : «la wilaya d’Illizi dispose d’une couverture sécuritaire globale et très efficace, elle est dotée d’un siège de sûreté de wilaya, deux sûretés de daïra, à In Amenas et Djanet, deux sièges de sûreté urbaine au chef-lieu de la wilaya et d’un bataillon d’intervention rapide ainsi qu’une unité de maintien de l’ordre. Soit un taux de couverture sécuritaire avec une moyenne d’un policier pour 33 habitants, ce qui a permis de réduire le taux de criminalité et de contrebande.» De la part de la population locale, les citoyens ne cessent de réclamer l’ouverture de cette structure sécuritaire qui reflète le principe de la police de proximité et qui sera, sans nul doute, un moyen de lutte contre les fléaux sociaux et contre la criminalité sous toutes ses formes.