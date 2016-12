Réagissez

Les étudiants constituent l’élite de demain, ils doivent investir pleinement la vie pour apporter le changement et façonner le nouveau visage de cette wilaya reculée de l’extrême Sud.» Telle est la conviction d’Abdelkader Azzaoui et Begui Belkacem, deux activistes de l’association culturelle « El Wafa » des étudiants universitaires de la wilaya d’Illizi…



Déperdition

Pour Abdelkader Azzaoui, étudiant en deuxième année droit, à l’Université d’Alger 1, l’inexistence des branches de l’enseignement technique et mathématique au niveau de secondaire pénalisent énormément les bacheliers d’Illizi qui ne peuvent accéder aux meilleures filières technologiques.

D’ailleurs, la wilaya compte un nombre très limité d’ingénieurs d’état ! À cela, s’ajoute le manque d’encadrement, notamment dans les localités éparses, le mauvais suivi des parents explique l’augmentation du taux de déperdition scolaire. Une situation qui mène les enfants droits vers la délinquance et les fléaux sociaux. Abdelkader estime quant à lui que le centre universitaire d’Illizi a favorisé davantage l’enseignement des filles, mais « il ne suffit pas d’ouvrir uniquement une filière de gestion et comptabilité. Il faut ouvrir d’autres branches telles que le droit, les sciences de l’information et d’autres branches liées à l‘activité des hydrocarbures et du tourisme pour la redynamisation de cette wilaya abritant une concentration de multinationales et un parc culturel plein de sites archéologiques. »



Voix

Begui Belkacem, étudiant en Master 1 à la faculté de science de l’information et de la communication, Université d’Alger 3, abonde dans le même sens et met en exergue les conditions difficiles auxquelles sont confrontés les étudiants : «Les frais de déplacement restent excessivement chers, seulement deux billets par an, sans oublier la misère des cités universitaires, nous nous sentons réfugiés », avant de poursuivre : « Nous n’avons pas le droit d’accéder aux écoles supérieures et autres filières clés, sous prétexte de faible moyen qui ne tient pas en compte nos conditions de scolarisation extrêmement difficile et on se trouve comparé avec ceux de Bab El Oued ! Nos députés et sénateurs doivent faire entendre notre voix pour nous donner les mêmes chances.»



Emergence des jeunes

L’activisme estudiantin, l’émergence d’une dynamique juvénile s’imposent en ce moment chez ces jeunes. Les étudiants de la wilaya d’Illizi investissent le mouvement associatif et la vie politique pour amener leur pierre à l’édifice et booster cette région frontalière vers un développement socio-économique durable. « Ces élus qui n’ont jamais fait les bancs de l’école, peuvent-ils répondre aux préoccupations de jeunes d’aujourd’hui ? » S’interroge Abdelkader qui estime que les jeunes diplômés de la région ont la force et la compétence requise, il leur suffit juste un encadrement et devront être soutenus par les sages de la région.