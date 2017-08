Illizi : Les employés de l’APC de Bordj Omar Driss sans salaire depuis plus de deux mois

Réagissez

La situation que vivent les employés de l’APC de Bordj Omar Driss (anciennement Fort Flatters), 700 km au nord d’Illizi, est que l’on inédite dans les annales de cette collectivité locale.

En fait, plus de 277 employés de cette mairie sont entrés en grève depuis le 16 août courant pour réclamer le versement de leurs salaires. «Nous n’avons pas perçu nos salaires depuis deux mois. Ce n’est pas une première, mais cette fois-ci, le retard persiste de façon insupportable. D’ailleurs, personne ne peut acheter le mouton pour l’Aïd El Adha et certains n’arrivent même pas à payer leurs factures d’électricité. En plus de cela, la rentrée sociale est à la porte et vous pouvez imaginer l’état de nos enfants privés de joie», déplore Ahmed Bihman, secrétaire général de la section syndicale de l’UTGA de cette commune.

Notre interlocuteur précise : «Les travailleurs contractuels n’ont pas perçu leurs salaires depuis le mois d’avril, soit plus de cinq mois. Nous n’avons pas perçu nos primes de rendement depuis le dernier trimestre 2016, ni les primes des ordres de mission depuis l’an 2016.» Et d’ajouter : «Les agents des guichets et les officiers de l’état civil n’ont pas perçu leurs primes depuis 2015.»

Pour rappel, en février 2017, après une sollicitation de l’ex-wali d’Illizi, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales avait dégagé une subvention exceptionnelle d’un montant de 66 700 000 DA pour prendre en charge les cinq mois des arriérés de salaires. Mais à quand une solution idoine pour ce problème qui est devenu un cauchemar pour les communaux et leurs familles ?