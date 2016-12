Illizi : Le wali somme les entrepreneurs de respecter les délais

Renforcez vos moyens humains et matériels et il faut redoubler d’efforts et accélérer la cadence de travail…

sinon on va appliquer les pénalités de retard », tel est le message clé adressé par le wali d’Illizi, Attalah Moulati, aux entrepreneurs, mardi, lors de sa visite de travail, pour s’enquérir de l’état d’avancement des projets de construction des logements dans les cités Rimal, El Wiàm, Belbachir, Ain Elkours, Djibril, Madi Abdennebi en plein centre-ville ainsi que la cité de Khmaya Amghar à Tin Torha, près du chef-lieu de la wilaya d’Illizi. Il s’agit des projets de construction de 108 logements de fonction pour les secteurs de l’éducation, l’enseignement supérieur et la wilaya. 491 logements sociaux, dont 34 logements consacrés pour le secteur de l’Education ainsi que 76 logements retenus au titre du programme d’absorption de l’habitat précaire (RHP). Au niveau des chantiers, le wali a insisté sur la qualité des travaux et l’importance de la coordination entre les différents intervenants pour le parachèvement des projets dans les délais contractuels et d’élaborer un plan de redressement pour rattraper le retard enregistré. Dans le cas de non-respect du nouvel échéancier d’exécution, le premier responsable de la wilaya, qui a promis de suivre de près les travaux, compte appliquer la loi dans toute sa rigueur. La population des régions de l’Extrême sud ne cesse par ailleurs de réclamer la réalisation de logements adaptés aux spécificités et au mode de vie locale. La réglementation organisant la construction dans les régions de sud n’est pas encore mise en œuvre et il tarde aux habitants de ces régions que la typologie du bâtiment saharien soit effective afin d’améliorer leur cadre de vie.

Bouda Brahim