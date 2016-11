Réagissez

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a remis, lundi, aux autorités locales, une ambulance médicalisée mobile qui sera mise à la disposition des zones éloignées de la wilaya d’Illizi.

Cette action de solidarité vise à promouvoir la médecine de proximité dans les régions enclavées, où le malade se trouve dans l’obligation de parcourir des centaines de kilomètres pour une consultations ou autres prestations médicales de base. Sur les réseaux sociaux, les habitants ont salué cette action, qui permettra d’améliorer un tant soit peu les conditions de prise en charge médicale des patients de ces régions, qui ne disposent pas d’un accès facile aux infrastructures médicales. Pour rappel, cette initiative citoyenne de cliniques médicales mobiles entre dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat entre le Croissant-Rouge algérien et Ooredoo Algérie.

«Nous saluons l’engagement sincère de Ooredoo pour l’aboutissement de ce projet citoyen ambitieux, notamment au sud de l’Algérie. Ces cliniques médicales appuieront la stratégie du gouvernement algérien visant à offrir un accès égal aux soins médicaux à tous les citoyens algériens», avait déclaré la présidente du Croissant- Rouge algérien, Saïda Benhabylès, lors de la cérémonie officielle de remise de ces cliniques mobiles, qui s’est déroulée au siège d’Ooredoo à Ouled Fayet (Alger).

Des journées d’étude sur l’écographie obstétricale

La direction de la santé publique (DSP) de la wilaya d’Illizi organise des journées d’étude sur l’échographie obstétricale, et ce, à partir du 23 novembre jusqu’au 4 décembre prochain à la résidence du Tassili, au chef-lieu de la wilaya. Ces journées d’études regrouperont l’ensemble des médecins et des sages-femmes échographistes de différents établissements hospitaliers de la wilaya d’Illizi, ainsi que ceux relevant des structures sanitaires de la circonscription administrative de Djanet.

«L’échographie obstétricale est une technique d’imagerie qui utilise les ultrasons et permet de surveiller le bon déroulement de la grossesse et de détecter une éventuelle malformation du bébé. Au cours d’une grossesse, trois échographies prénatales obligatoires sont proposées au premier, second et troisième trimestre».

Il est utile de signaler qu’une équipe de spécialistes, conduite par 14 praticiens, relevant du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Tizi Ouzou a effectué, récemment, des consultations et des interventions médicales au niveau de l’hôpital Targui Ouantimidi d’Illizi, dans le cadre d’une convention de jumelage inter-hôpitaux institutionnalisée par le ministère de tutelle, dans le but de rapprocher les prestations de santé du citoyen, particulièrement dans les régions de l’Extrême Sud, qui enregistre un déficit dans plusieurs spécialités vitales.

La promotion de la femme rurale objet de journées de sensibilisation

Le siège de la direction de l’action sociale et de la solidarité (DAS) d’Illizi, a abrité, deux jours durant, des journées de sensibilisation dédiées à la promotion de la femme rurale. Cette action de vulgarisation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme pour permettre à la femme rurale de mieux connaître ses droits fondamentaux et les rendre plus visibles afin de l’encourager à contribuer à la croissance économique du pays.