Illizi : La Protection civile fait un don de sang

L’unité principale de la Protection civile d’Illizi a enregistré, cette semaine, un engouement des agents et cadres de différentes institutions relevant du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, et ce, dans le cadre d’une campagne de don du sang. Le lancement officiel de cette action humanitaire de solidarité a été donné par le chef de cabinet de la wilaya d’Illizi, Mohamed Ben Abdelhakem, à partir de l’unité principale de la Protection civile de la wilaya. Signalons que l’opération a vu la participation de l’ensemble de personnel des structures de la Protection civile.





Bouda Brahim