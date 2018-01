Illizi : La localité frontalière de Tarat en bonne voie de désenclavement

Réagissez

L’amélioration du cadre de vie des habitants des régions frontalières dans la wilaya d’Illizi, située à l’extrême sud-est du pays, connaît des avancées considérables, notamment dans la localité de Tarat, frontalière avec la Libye, située à 240 km au nord du chef-lieu de la wilaya.

En fait, après la mise en service du projet de centrale électrique d’une capacité de 1,5 mégawatt, 160 foyers ont, dans une première phase, été alimentés en cette énergie. La localité a bénéficié par la suite de l’ouverture d’une annexe de la formation professionnelle devant assurer la formation qualifiante des femmes au foyer dans les spécialités de couture et de coiffure pour dames.

Dans le même souci de désenclavement, un bureau de poste a été ouvert pour permettre aux citoyens de bénéficier des prestations postales à domicile.

Aussi, lors de sa visite éclair dans la wilaya d’Illizi, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique a mis en service le réseau de téléphonie fixe et la partie du réseau en fibre optique reliant cette localité au chef-lieu de la wilaya. Cette semaine, les services d’Algérie Télécom ont mis en place les équipements MSAN pour permettre aux habitants de cette région rurale de se connecter à internet et de sortir de leur isolement.