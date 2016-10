Réagissez

Selon notre interlocuteur, l’entreprise exploite actuellement 18 autobus répartis sur trois communes de la wilaya, à savoir, Djanet, In Amenas et Illizi.

Dans le souci d’assurer sa pérennisation et pour mieux répondre attentivement à la demande de la population locale, l’entreprise tend d’améliorer la qualité du service qu’elle prodigue en assurant notamment des nouvelles lignes dans les autres communes éloignées, à savoir, celles de Bordj Omar Driss, Bordj El Houés et Debdeb, essentiellement pour le transport scolaire, d’autant plus que ce secteur en question est un marché très important.

Nouvelle desserte

M. Khouildi a fait également savoir qu’un nouvel arrivage est prévu, dans les jours à venir, pour assurer la liaison entre le centre-ville vers l’aéroport Takhamalt d’Illizi et celle liant la ville par le centre universitaire, et ce, pour mieux répondre à la demande qui deviendra de plus en plus importante. De plus, l’Entreprise sera dotée, prochainement, de deux parkings dans les communes de Djanet et In Amenas, car les bus de cet établissement sont provisoirement stationnés aux parcs des mairies respectives.

Une situation qui rend très difficile la gestion des biens de l’entreprise vu l’inexistence de locaux de maintenance et d’abribus adéquats, ajoute-t-on. Le directeur général de cette entreprise dénonce, par ailleurs, la concurrence déloyale des propriétaires de véhicules qui se livrent au transport illégal, notamment à Djanet. Il est utile de signaler, enfin, que L’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Illizi a été créée le 10 septembre 2012 et employant actuellement plus de 83 travailleurs.