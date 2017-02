Réagissez

Installation de la permanence de la commission de surveillance des élections

La permanence de la wilaya d’Illizi de la haute instance indépendante de surveillance de l’opération électorale pour le renouvellement des membres de la chambre basse du parlement a été installée, vendredi, au cours d’une cérémonie qui s’est tenue au niveau du siège de la maison des associations. En fait, le membre de commission permanente de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Mustafa Chaâchouâ, a procédé à l’installation des membres de la permanence et la désignation du membre, Ghouma Mohamed, en tant que coordinateur à sa tête. La permanence d’Illizi, qui sera chargée de la surveillance du processus électoral lors des prochaines législatives prévues pour le 4 mai, est une instance paritaire composée de quatre membres, magistrats et représentants de la société civile.

22 partis politiques et 4 indépendant ont retiré leurs dossiers

Selon les services de la Direction de la réglementation et de l’administration locale (DRAG) d’Illizi, 22 partis politiques et quatre candidats libres ont retiré, jusqu’à présent, leurs dossiers de candidatures pour participer aux prochaines élections législatives du 4 mai prochain à Illizi. Il est utile de rappeler que selon l’ordonnance n°12-01du 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement, la wilaya d’Illizi dispose cinq sièges dans l’Assemblée populaire nationale.

2 morts et 16 blessés dans un accident de la route

Deux enfants ont trouvé la mort et seize autres ont été blessés, dans un accident de circulation survenu, samedi soir, sur le territoire de la commune d’Illizi. L’accident a eu lieu au point kilométrique PK 170, sur la RN3, en direction de la localité d’Ifni. Les dépouilles des victimes ont été évacuées par les éléments de la protection civile vers l’hôpital Targui Ouantimidi d’ Illizi. Une enquête a été ouverte par les éléments de la Gendarmerie national pour élucider les circonstances de ce drame.

Le courant électrique rétabli aux écoles primaires

Après avoir procédé, mardi dernier, à la coupure d’électricité aux écoles primaires de cette ville, les éléments de la représentation locale de la société de distribution de l’électricité et du gaz du centre (SDC) ont rétabli le courant, ce dimanche, juste après la manifestation observée par les instituteurs. En effet, la déception était de taille, la semaine dernière, où les habitants ont qualifié la situation de catastrophique : «Après cette coupure d’électricité, les aliments entreposés dans le réfrigérateur et le congélateur peuvent avoir souffert de l’interruption de la chaîne du froid. Leur consommation pourrait provoquer une intoxication à nos élèves », craint-on. Il est utile de signaler que cette ville, qui n’est pas dotée d’un commissariat de police, est encore plongée dans le noir car la SDC a coupé l’électricité de l’éclairage public !



Ouverture d’une section d’alphabétisation et d’apprentissage de tamazight à Iherir

Une nouvelle classe d’alphabétisation et d’enseignement de tamazight a été ouvertedans la localité d’Iherir, à 80 km au nord de la commune de Bordj El Haouès. Selon Khmaya Lamahiour, directeur local de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adulte (Onaea) d’Illizi : « Cette section permettra au plus de 17 filles de s’initier à lire et à écrire la langue amazigh, encadrée par une enseignante issue du centre de langue amazighe de Djanet ». Par ailleurs, et dans le cadre de lutte contre l’illettrisme dans la wilaya d’Illizi une nouvelle classe d’alphabétisation, l’antenne local de l’Onaea d’Illizi a ouvert dernièrement une nouvelle classe d’alphabétisation destinée aux hommes au chef-lieu de la wilaya.