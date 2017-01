Illizi en bref :

Réagissez

Yennayer 2967 en grande pompe

A l’instar des autres régions du pays, les autorités locales de la wilaya d’Illizi ont concocté un programme d’activités riche et varié pour célébrer le Nouvel An amazigh. Attalah Moulati, son wali, a présidé les festivités officielles qui se sont déroulées à la maison de la culture Othman Bali. Des expositions ont été organisées à cette occasion pour mettre en exergue la dimension amazighe ainsi que le riche patrimoine matériel et immatériel du Tassili n’Ajjers. Les hôtes de la maison de la Culture ont été conviés à des plats traditionnels réputés dans la région.



Ouverture d’une section d’alphabétisation et d’apprentissage de tamazight à Iherir

Comme annoncé par le secrétaire généraldu Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), lors de sa visite à Illizi en octobre 2016, une nouvelle classe d’alphabétisation et d’enseignement de tamazight est ouverte, la semaine dernière, dans la localité d’Iherir, 80 km au nord de la commune de Bordj El Haouès. Selon Khmaya Lamahiour, directeur local de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adulte (Onaea) d’Illizi : «Cette section permettra à 17 filles de s’initier à lire et à écrire la langue amazighe, encadrées par une enseignante issue du centre de langue amazighe de Djanet.»

Par ailleurs, dans le cadre de lutte contre l’illettrisme dans la wilaya d’Illizi, l’antenne locale de l’Onaea d’Illizi a ouvert dernièrement une classe d’alphabétisation destinée aux hommes au chef-lieu de la wilaya.



Les élèves du quartier Tinnemri veulent améliorer leur cadre de vie

Les citoyens de la cité de Tinnemri, près du chef-lieu de wilaya réclament de meilleures conditions de vie et dénoncent leur abandon par les autorités locales. L’appel est lancé cette fois-ci par des élèves de l’école primaire Ouanakerbi Akhmadoun de ce quartier lors d’une émission diffusée sur les ondes de la radio locale du Tassili à partir de cette école, la semaine derrière : «On veut des aires de jeux, une salle de soins ainsi que l’amélioration des conditions de nos instituteurs», ont-ils revendiqué.