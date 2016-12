Illizi en bref :

Réagissez

Ils réclament un CDI / Sit-in des agents de sécurité de Sonatrach

Un mouvement de protestation a été déclenché, dimanche, par l’ensemble des agents de sécurité des différentes directions régionales de Sonatrach afin de dénoncer leurs conditions de travail et réclamer l’amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles. Plusieurs points ont été mis en avant dans leur plateforme de revendication, à leur tête le passage d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conformément aux dispositions règlementaires en vigueur ainsi que la régularisation des différentes primes et droits liés aux œuvres sociales à l’instar des autres employés de Sonatrach.



Illizi : 44 bouteilles de Pastis nsaisies à bord d’un véhicule

Les éléments de la police, relevant de la sûreté de wilaya d’Illizi, ont mis hors d’état de nuire, cette semaine, un groupe composé de deux individus, 30 et 34 ans, spécialisé dans la vente illégale de bissons alcoolisés de marque étrangères, a-t-on appris auprès d’une source policière. Lors d’un contrôle de sécurité effectué au barrage fixe situé à la rentrée de la ville d’Illizi, les éléments de la police onta découvert 44 bouteilles de spiritueux de type Pastis caché au bord du véhicule des suspects. Au terme de leur interrogatoire, les deux mis en cause ont été placé derrière les barreaux sur instruction du procureur de la République, près le tribunal d’Illizi.



… Et une descente aux endroits suspects

Dans le cadre de leurs efforts de lutte contre les différents aspects de criminalité, les éléments de la police, relevant de la sûreté d’Illizi, ont opéré, dernièrement, une descente musclée dans plusieurs endroits suspects du centre urbain de cette ville pour neutraliser les délinquants. Selon nos informations, l’opération a permis d’arrêter trois personnes, âgés entre 19 et 30 ans, dont un détenait une quantité de 17.6 g de drogue destinée à la commercialisation ainsi qu’une somme importante d’argent. Les accusés ont été déférés devant l juridiction compétente.