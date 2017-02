Réagissez

Sept transformateurs installés prochainement



Dans le cadre la mise en œuvre du plan d’urgence 2017 de la Société de distribution de l’électricité et du gaz du centre (SDC) d’Illizi, 7 nouveaux transformateurs électriques seront installés à travers la wilaya très prochainement. Le plan prévoit la mise en place de 2 transformateurs dans la commune d’Illizi (centre-ville et la cité Tiknouine), ainsi que 3 autres dans la cité de Zelouaz, dans la commune de Djanet. En outre, 2 autres seront répartis sur les communes d’In Amenas et de Bordj El Haouès. Cette opération, qui vise à l’amélioration des prestations fournies aux abonnés de l’entreprise à travers le territoire de la wilaya, a mobilisé une enveloppe de 178 614, 681DA pour une distance de 31,66 km, a-t-on fait savoir.



511 infractions commerciales en 2016



Les 3500 sorties de contrôle des commerces, effectuées durant l’année 2016 à travers l’ensemble des communes de la wilaya d’Illizi, se sont soldées par l’enregistrement de 511 procès-verbaux d’infraction. Les différentes brigades mobilisées du service de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ont procédé à la fermeture de 41 locaux commerciaux pour défaut de registre du commerce. Aussi, les contrôleurs ont effectué 104 opérations de saisie de produits alimentaires impropres à la consommation, soit une quantité de 1,24 tonne d’une valeur de plus de 66 millions de centimes.



Une voiture volée à Illizi, retrouvée à Djanet par la police



Un véhicule utilitaire, volé dans la ville d’Illizi, a été retrouvé par les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d’Illizi, dans la ville de Djanet, soit cinq jours seulement après la plainte déposée par son propriétaire. Un homme s’est fait voler sa voiture, il s’est donc tout de suite adressé aux services de la police pour déclarer le vol. Dès lors, une enquête a été vite déclenchée par les services de la police judiciaire, qui ont pu démasquer cinq auteurs, âgés entre 22 et 39 ans, grâce à l’utilisation de techniques modernes d’investigation. Au terme de leur interrogatoire, les enquêteurs se sont déplacés à Djanet, où ils ont pu intercepter la voiture et appréhender un autre suspect. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’Illizi, cinq d’entre eux ont été écroués et un autre a été placé sous contrôle judiciaire, précise notre source policière.



Une équipe médicale suisse à Djanet



La circonscription administrative de Djanet, 400 km au sud d’Illizi, abritera à partir du 25 février et jusqu’au 10 mars prochain, les 2es journées médicochirurgicales d’ophtalmologie, qui seront encadrées par une équipe médicale suisse. La direction de la santé publique (DSP) d’Illizi est à pied d’œuvre pour mettre en amont tous les moyens nécessaires au bon déroulement de ces journées. Des consultations en ophtalmologie ont été effectuées dans l’ensemble des établissements de santé de proximité des six communes que compte la wilaya, en vue d’établir la liste des patients devant bénéficier des interventions chirurgicales, et de prévoir leur prise en charge dans l’hôpital de Djanet. Sur les réseaux sociaux, les habitants de la wilaya d’Illizi ont salué cette initiative, qui permettra de promouvoir la médecine de proximité dans cette wilaya de l’extrême sud-est du pays.



… Et des boissons alcoolisées saisies dans un bus



Une quantité importante de boissons alcoolisées a été saisie, la semaine dernière, par les éléments de la police relevant de la sûreté de wilaya d’Illizi. L’opération a été engagée à la suite à des opérations d’investigation de terrain, qui ont permis aux policiers de saisir une quantité très importante de spiritueux de marque étrangère, à bord d’un bus de transport. Deux personnes, âgées de 24 et 29 ans, ont été présentées devant la juridiction compétente qui les condamnées à six mois de prison ferme, précise notre source sécuritaire. Bouda Brahim