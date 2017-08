Illizi : des séjours en bord de mer au profit de 350 enfants

Réagissez

Plus de 350 enfants, issus des familles défavorisées de différentes communes de la wilaya d’Illizi, ont profité de journées agréables sur les plages d’Alger. Une très belle expérience collective qui leur a offert des souvenirs inoubliables. Ces petits colons ont, faut-il le signaler, quitté la wilaya par avion et ont été accueillis dans un cadre très organisé dans des centres, relevant du ministère de la Solidarité, équipés pour la circonstance de toutes les commodités. Les enfants d’Illizi se sont retrouvés pour partager des moments magiques et formidables pleins de découverte, de joie et d’amitié avec les enfants des différentes régions du pays. Ils ont pu bénéficier d’un riche programme de jeux récréatifs, d’animation culturelle, de loisirs et de sports au cours de leur séjour en bord de mer. Ils ont aussi été conviés à visiter différents monuments et sites touristiques de la capitale, tels le jardin d’Essai et le métro d’Alger.