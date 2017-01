Réagissez

La wilaya d’Illizi dispose d’énormes potentialités et atouts touristiques aussi riches que variés, faisant d’elle un pôle et une destination touristiques par excellence.

Elle compte, entre autres, des sites archéologiques et historiques témoins des civilisations anciennes. Ces sites font du Tassili le plus grand musée de gravures et peintures à ciel ouvert, ce qui a valu au parc du Tassili d’être classé patrimoine universel en 1982 par l’Unesco et réserve de l’homme et de la biosphère en 1986. Illizi, c’est aussi un patrimoine culturel, artistique et folklorique très riche et très apprécié par les visiteurs nationaux et étrangers.

La biodiversité est l’atout principal du Tassili, avec plusieurs espèces d’animaux, la gazelle Dorcas, Rhyme, Cuvier, le fennec, le renard, l’aigle royal, les serpents les vipères, le mouflon à manchette, les poissons dans les gueltas et le guépard qui est en voie de disparition à Imihrou et Tahihaout, tandisque la flore se trouve tout au long des oueds sableux et graveleux de cette région, tels que Absagh (l’acacia raddiana ou le gommier), Tabrakèt (le tamarix), Torha (asclépiadacée arborescente), Alkedh (la coloquinte) ainsi que plusieurs plantes médicinales à l’instar de Taâtayet (plante médicinale rénale) qui se trouve exclusivement à Tasset et Dider.

Le parc culturel de Tassili renferme plusieurs points d’eau et gueltas, à l’instar de celui d’Iherir, classé parmi les zones humides d’intérêt mondial aux termes de la convention Ramsar (Unesco 2001), qui regroupe la majorité des oueds du Tassili (Adjeriou, Imihrou, Djerat, Tekhamelt, Tin Torha, Samen, Tighemmar, Temmadjert, Afara, Sirouenet et Hounedj…